Казахстанский боксер поразил результатом на элитном турнире в Болгарии

Серик Темиржанов не смог принести сборной золотую награду на "Кубке Странджа" в Софии (Болгария). В весовой категории до 60 кг он столкнулся с болгарским спортсменом Родославом Росеновым, сообщает Zakon.kz.

Серик Темиржанов является серебряным призером ЧМ-2021.

Фото: пресс-служба НОК РК

На протяжении всех трех раундов он эффектно атаковал противника с двух рук, чередовал работу по корпусу и голове и отлично уходил от его атак. Болгарский спортсмен Родослав Росенов ничуть не отставал и победил раздельным решением судей.

Так Казахстан пока остался без "золота".

Ранее сообщалось, что нокаутом завершился бой Али Ахмедова за титул.