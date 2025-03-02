Казахстанский боксер поразил результатом на элитном турнире в Болгарии
Фото: НОК РК
Серик Темиржанов не смог принести сборной золотую награду на "Кубке Странджа" в Софии (Болгария). В весовой категории до 60 кг он столкнулся с болгарским спортсменом Родославом Росеновым, сообщает Zakon.kz.
Серик Темиржанов является серебряным призером ЧМ-2021.
Фото: пресс-служба НОК РК
На протяжении всех трех раундов он эффектно атаковал противника с двух рук, чередовал работу по корпусу и голове и отлично уходил от его атак. Болгарский спортсмен Родослав Росенов ничуть не отставал и победил раздельным решением судей.
Так Казахстан пока остался без "золота".
Ранее сообщалось, что нокаутом завершился бой Али Ахмедова за титул.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript