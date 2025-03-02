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Спорт

Казахстанский боксер поразил результатом на элитном турнире в Болгарии

Бокс, спортсмены, боксер, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 02:40 Фото: НОК РК
Серик Темиржанов не смог принести сборной золотую награду на "Кубке Странджа" в Софии (Болгария). В весовой категории до 60 кг он столкнулся с болгарским спортсменом Родославом Росеновым, сообщает Zakon.kz.

Серик Темиржанов является серебряным призером ЧМ-2021.

Фото: пресс-служба НОК РК

На протяжении всех трех раундов он эффектно атаковал противника с двух рук, чередовал работу по корпусу и голове и отлично уходил от его атак. Болгарский спортсмен Родослав Росенов ничуть не отставал и победил раздельным решением судей.

Так Казахстан пока остался без "золота".

Ранее сообщалось, что нокаутом завершился бой Али Ахмедова за титул.

Аксинья Титова
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