Сборная Казахстана приняла участие в смешанной эстафете на Олимпиаде-2026
Фото: olympic.kz
Казахстанские биатлонисты приняли участие в смешанной эстафете на Олимпийских играх-2026 в Италии, сообщает Zakon.kz.
В этом виде соревновательной программы нашу страну представили Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева, Айша Ракишева.
Казахстанская команда финишировала с 21-м результатом.
На первую ступень олимпийского пьедестала поднялась Франция. "Серебро" в свой актив записала Италия. Германия заняла третье место.
Ранее сообщалось, что казахстанские лыжники дебютировали на Олимпиаде-2026 в дисциплине скиатлон в Италии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript