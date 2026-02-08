Сборная Казахстана приняла участие в смешанной эстафете на Олимпиаде-2026

Фото: olympic.kz

Казахстанские биатлонисты приняли участие в смешанной эстафете на Олимпийских играх-2026 в Италии, сообщает Zakon.kz.

В этом виде соревновательной программы нашу страну представили Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева, Айша Ракишева. Казахстанская команда финишировала с 21-м результатом. На первую ступень олимпийского пьедестала поднялась Франция. "Серебро" в свой актив записала Италия. Германия заняла третье место. Ранее сообщалось, что казахстанские лыжники дебютировали на Олимпиаде-2026 в дисциплине скиатлон в Италии.

