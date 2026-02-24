Михаила Шайдорова торжественно встретили в аэропорту Астаны

Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров вернулся в Казахстан в ночь на 25 февраля. Самолет со спортсменом приземлился в 01:06, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен провел за границей почти три недели – с начала зимних Игр в Италии.

Ночь в столичном аэропорту выдалась по-настоящему особенной. Несмотря на поздний час и сильный мороз, к 01:00 здесь начали собираться болельщики, родные, друзья, представители федерации и журналисты – встречать олимпийского чемпиона по фигурному катанию Михаила Шайдорова.

Фото: Zakon.kz

С цветами, флагами и телефонами наготове люди ждали выхода героя. В зоне прилета аплодисменты звучали еще до посадки рейса. Кто-то держал плакаты с надписью "Құттықтаймыз!", кто-то – небольшие флажки Казахстана.

Самолет приземлился почти на 30 минут раньше запланированного времени – в 01:06. Уже к 01:41 Михаил вышел к встречающим на сцену вместе с фигуристкой Софьей Самоделкиной, тренерами, министром спорта и президентом Национального олимпийского комитета Геннадием Головкиным.

Фото: Zakon.kz

До их появления люди делились эмоциями – рассказывали, где и с кем смотрели Олимпиаду, как переживали за каждый прокат и как не спали ночами.

Многие признавались, что следят за карьерой спортсменов не первый год. Для одних это была гордость за страну, для других – личная история вдохновения, когда победы на льду становились поводом верить в собственные силы.

Фото: Zakon.kz

"Я знаю, какого это – вернуться домой с золотой медалью. У нас есть сегодня герои. Я хочу поблагодарить тренеров, их семьи, которые воспитали этих прекрасных чемпионов. Это те люди, которые были всегда рядом – и федерация, и министерство, и Национальный олимпийский комитет. Эта политика идет от Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Мы как Казахстан это заслужили! У нас есть золото в фигурном катании – это наши новые герои, гордитесь этим", – отметил Геннадий Головкин.

В зале прилета звучали поздравления и слова благодарности. Атмосфера напоминала большой семейный праздник: объятия, слезы радости, вспышки камер.

Главный тренер по фигурному катанию Асем Касанова поблагодарила всех, кто пришел встречать спортсменов.

"Спасибо, что вас так много, что поддерживаете нас и наших спортсменов. Скажу от лица всех, кто оставляет свою жизнь и здоровье на льду, на горе или в спортзале: без вашей поддержки и теплых слов это было бы намного труднее", – сказала она.

Сам Михаил, уставший после перелета, но явно счастливый, также обратился к собравшимся.

"Наконец-то я дома. Огромное спасибо всем, кто приехал сюда встретить меня в поздний час. Мне правда очень приятно. Меня распирала гордость за мою страну, когда мой флаг висел на самом высоком почетном месте на Олимпийских играх. Я получил столько теплых слов. Спасибо всем, кто меня поддерживает, за такие прекрасные подарки. Честно, у меня нет слов – просто огромное-огромное спасибо за поддержку. Это для меня огромная мотивация, чтобы расти дальше и прославлять нашу страну. Всем рахмет", – сказал он.

Фото: Zakon.kz

Софья Самоделкина также поблагодарила всех, кто приехал в столь поздний час.

"Вас очень много, спасибо огромное. Ваша поддержка ощущается всегда. Особенно для меня перед двумя моими прокатами – я, естественно, нервничала. Но когда я видела все комментарии и много постов о том, что за меня болеют, что все стоят за моей спиной с флагом, я была очень горда, что Казахстан – такая страна, верит в меня, доверяет мне и дает возможность выступать и показывать себя на таких соревнованиях. Я очень рада, что у меня получилось, и я буду стараться показать более лучший результат и принести золотую медаль", – поделилась спортсменка.

Впереди у чемпионов – официальные встречи, поздравления и плотный график мероприятий. Как сообщил министр, уже завтра спортсменов примет глава государства Касым-Жомарт Токаев в Акорде.

"У нас целая программа. Все наши жители, кто болел и сопереживал, хотят увидеться со спортсменами. Также наши дети ждут встречи с Михаилом в своих залах, хотят взять автограф. Конечно, молодым спортсменам – Мише 21 и Софье 18 – очень сложно. Мы должны им помогать даже когда берем интервью. Они сегодня на пике славы, они все сделали, а наша задача – правильно подать наших спортсменов, чтобы они могли быть образцами и чтобы мы на них равнялись. Мы знаем, что спортсмены с малых лет проходят большие испытания, и спасибо тем родителям, которые приводят их в секции и проходят с ними все трудности. А также всем тренерам, наставникам и педагогам, которые помогли перебороть все барьеры", – заявил министр.

Самое главное – они уже дома. И рядом те, кто ждал, верил и переживал каждую секунду их олимпийского проката. Эта ночь стала не просто встречей в аэропорту – она стала моментом общей гордости, когда личная победа превратилась в победу всей страны.

К слову, во время церемонии Михаилу Шайдорову и Софье Самоделкиной вручили ключи от новых квартир.

Фото: Zakon.kz

