Спорт

Дональд Трамп принял в Белом доме мужскую сборную США по хоккею

Хоккей Прием Сборной США, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 15:34 Фото: Instagram/realdonaldTRUMP
В ночь на 25 февраля мужская сборная США по хоккею побывала на приеме у президента страны Дональда Трампа. Как известно, американские хоккеисты несколько дней назад выиграли Олимпиаду-2026 в итальянском Милане, сообщает Zakon.kz.

22 февраля "звездно-полосатые" вернули себе "золото" Белой Олимпиады впервые за последние 46 лет. С самого начала этого олимпийского хоккейного турнира глава Белого дома обещал приехать на финал, если его соотечественники сыграют там.

Команда США все же сумела добраться до решающего матча турнира, но президент в итоге не смог прибыть в Италию.

Однако Трамп принял свою звездную сборную у себя в личном кабинете по прилету хоккеистов из Европы и лично поздравил каждого члена команды.

На групповой стадии Олимпиады-2026 американцы победили Латвию (5:1), Данию (6:3) и Германию (5:1). В плей-офф они переиграли Швецию (2:1 OT) и Словакию (6:2).

А уже в финале олимпийского турнира команда США сломила сопротивление канадских звезд со счетом 2:1, где победную шайбу забил форвард "Нью-Джерси Дэвилс" Джек Хьюз.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
