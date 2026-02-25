Дональд Трамп принял в Белом доме мужскую сборную США по хоккею
22 февраля "звездно-полосатые" вернули себе "золото" Белой Олимпиады впервые за последние 46 лет. С самого начала этого олимпийского хоккейного турнира глава Белого дома обещал приехать на финал, если его соотечественники сыграют там.
Команда США все же сумела добраться до решающего матча турнира, но президент в итоге не смог прибыть в Италию.
Однако Трамп принял свою звездную сборную у себя в личном кабинете по прилету хоккеистов из Европы и лично поздравил каждого члена команды.
На групповой стадии Олимпиады-2026 американцы победили Латвию (5:1), Данию (6:3) и Германию (5:1). В плей-офф они переиграли Швецию (2:1 OT) и Словакию (6:2).
А уже в финале олимпийского турнира команда США сломила сопротивление канадских звезд со счетом 2:1, где победную шайбу забил форвард "Нью-Джерси Дэвилс" Джек Хьюз.