Трамп внезапно принял "Ювентус" в Белом доме

По информации The Athletic, в делегацию "Ювентуса" вошли игроки, тренеры и менеджеры клуба. Среди них были футболисты сборной США Уэстон Маккенни, критиковавший Трампа, и Тимоти Веа, а также владелец клуба Джон Элканн, проживающий в США. Они вручили Трампу футболку с номером 47.

Затем Трамп при игроках начал отвечать на вопросы об ирано-израильском конфликте. А после – попытался обсудить с командой вопросы женщин и меньшинств.

Генменеджер "Ювентуса" Дамьен Комолли принял удар на себя. Сначала он попытался уклониться от ответа, но потом произнес, что у них очень хорошая женская команда.

Комолли предпочел не отвечать, на что Трамп подметил его дипломатичность.

US President Donald Trump welcomed the men’s Juventus football team to the White House as the Club World Cup is currently being played in America pic.twitter.com/kYsTVTKjnc