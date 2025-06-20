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Спорт

Трамп внезапно принял "Ювентус" в Белом доме

Трамп встретился с командой &quot;Ювентус&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 05:00 Фото: whitehouse
Президент США Дональд Трамп неожиданно принял у себя в Овальном кабинете Белого дома итальянский футбольный клуб "Ювентус" перед их первым матчем клубного чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

По информации The Athletic, в делегацию "Ювентуса" вошли игроки, тренеры и менеджеры клуба. Среди них были футболисты сборной США Уэстон Маккенни, критиковавший Трампа, и Тимоти Веа, а также владелец клуба Джон Элканн, проживающий в США. Они вручили Трампу футболку с номером 47.

Фото: whitehouse

Затем Трамп при игроках начал отвечать на вопросы об ирано-израильском конфликте. А после – попытался обсудить с командой вопросы женщин и меньшинств.

"Ребята, может ли женщина попасть в вашу команду?" – спросил Трамп игроков, которые нервно улыбнулись, но не ответили.

Генменеджер "Ювентуса" Дамьен Комолли принял удар на себя. Сначала он попытался уклониться от ответа, но потом произнес, что у них очень хорошая женская команда.

"Но они должны играть с женщинами", – попытался продолжить дискуссию Трамп.

Комолли предпочел не отвечать, на что Трамп подметил его дипломатичность.

"Ювентус" после визита к Трампу разгромил "Аль-Айн" со счетом 5:0.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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