Трамп внезапно принял "Ювентус" в Белом доме

Президент США Дональд Трамп неожиданно принял у себя в Овальном кабинете Белого дома итальянский футбольный клуб "Ювентус" перед их первым матчем клубного чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

По информации The Athletic, в делегацию "Ювентуса" вошли игроки, тренеры и менеджеры клуба. Среди них были футболисты сборной США Уэстон Маккенни, критиковавший Трампа, и Тимоти Веа, а также владелец клуба Джон Элканн, проживающий в США. Они вручили Трампу футболку с номером 47.

Фото: whitehouse

Затем Трамп при игроках начал отвечать на вопросы об ирано-израильском конфликте. А после – попытался обсудить с командой вопросы женщин и меньшинств.

"Ребята, может ли женщина попасть в вашу команду?" – спросил Трамп игроков, которые нервно улыбнулись, но не ответили.

Генменеджер "Ювентуса" Дамьен Комолли принял удар на себя. Сначала он попытался уклониться от ответа, но потом произнес, что у них очень хорошая женская команда.

"Но они должны играть с женщинами", – попытался продолжить дискуссию Трамп.

Комолли предпочел не отвечать, на что Трамп подметил его дипломатичность.

US President Donald Trump welcomed the men’s Juventus football team to the White House as the Club World Cup is currently being played in America pic.twitter.com/kYsTVTKjnc — The Times and The Sunday Times (@thetimes) June 19, 2025

"Ювентус" после визита к Трампу разгромил "Аль-Айн" со счетом 5:0.