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Мир

Трамп решил срубить старую магнолию у Белого дома

Трамп поручил срубить дерево перед Белым домом, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 05:25 Фото: whitehouse
Президент США Дональд Трамп пообещал срубить магнолию, посаженную 200 лет назад у Белого дома, сообщает Zakon.kz.

Белый дом избавится от магнолии, посаженной предположительно 200 лет назад седьмым президентом США Эндрю Джексоном. По легенде, он посадил магнолии в память о жене Рэйчел, умершей в 1828 году, за несколько месяцев до его инаугурации. Теперь планами по вырубке поделился нынешний глава Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, дерево находится в ужасном состоянии и представляет угрозу у входа в Белый дом. Работы начнутся на этой неделе. Со слов Трампа, на месте срубленной магнолии появится другое очень красивое дерево.

Он также уточнил, что древесину магнолии сохранят, а сотрудники Белого дома могут использовать ее "для других высоких и благородных целей".

Днями ранее Трамп поручил сделать Вашингтон красивым.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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