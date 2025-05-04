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Мир

В День независимости США Белый дом представил Дональда Трампа в образе джедая

Белый дом опубликовал снимок президента США Дональда Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 01:50 Фото: социальная сеть X (бывшая Twitter)/@WhiteHouse
Белый дом опубликовал снимок президента США Дональда Трампа в образе джедая из "Звездных войн" — в этот день фанаты киносаги Джорджа Лукаса отмечают День "Звездных войн", а в стране отмечается День независимости, сообщает Zakon.kzю

Публикация появилась в социальной сети X (бывшая Twitter). На снимке, сгенерированном искусственным интеллектом, американский лидер изображен со световым мечом в руке и в облачении джедая.

"Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за возвращение в нашу галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы не Восстание – вы Империя", – говорится в сообщении.

Ранее Дональд Трамп перечислил своих возможных преемников.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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