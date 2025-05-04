В День независимости США Белый дом представил Дональда Трампа в образе джедая

Фото: социальная сеть X (бывшая Twitter)/@WhiteHouse

Белый дом опубликовал снимок президента США Дональда Трампа в образе джедая из "Звездных войн" — в этот день фанаты киносаги Джорджа Лукаса отмечают День "Звездных войн", а в стране отмечается День независимости, сообщает Zakon.kzю

Публикация появилась в социальной сети X (бывшая Twitter). На снимке, сгенерированном искусственным интеллектом, американский лидер изображен со световым мечом в руке и в облачении джедая. "Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за возвращение в нашу галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы не Восстание – вы Империя", – говорится в сообщении. Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.



May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5 — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2025 Ранее Дональд Трамп перечислил своих возможных преемников.

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