Мэнни Пакьяо раскрыл главную деталь боя-реванша с Флойдом Мейвезером

Накануне все мировые СМИ объявили о предстоящей грандиозной встрече двух легендарных боксеров, Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо, которые спустя 11 лет снова сойдутся в американском Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ESPN, по словам самого филиппинского боксера Мэнни Пакьяо, переговоры об этой встрече начались очень давно. Американец хотел выставочный бой, которого не желал его соперник, из-за этого стороны долго не могли договориться.

Болельщики знают, что Пакьяо и Мейвезер в 2015 году уже сражались на ринге. Тогда победителем оказался Флойд.

"Флойд желал показательный матч, я был против, к тому же я все еще в действии, а он закончил карьеру и решил сделать это снова. Я сделал выводы с последнего нашего боя в 2025 году. Думаю, сейчас мы стали мудрее и понимаем, как подойти к этому поединку. Надеюсь, на этот раз никаких оправданий. Особенно, что касается моей физической формы. Я готов к бою". Мэнни Пакьяо

То поражение 11-летней давности Пакьяо объяснял травмой плеча и оборонительным стилем соперника. Пока неизвестно, сколько заработают каждый из бойцов в предстоящей схватке, условия будут известны немного позже.

Но уже сейчас можно говорить, что второй бой между Мэйвезером и Пакьяо может побить все рекорды по количеству просмотров спортивных событий за всю историю.

Фото: Instagram/mannypacquiao

В настоящее время рекордом владеет боксерский поединок "Пол – Тайсон", который посмотрели 108 млн зрителей по всему миру.

Что касается гонораров, то, по приблизительным данным, Мэйвезер за первый бой с Пакьяо заработал от 200 до 250 млн долларов. А Мэнни получил примерно от 120 до 150 млн.