Легендарный бой Мэнни Пакьяо – Флойд Мейвезер возвращается на ринг Лас-Вегаса
Фото: Instagram/floydmayweather
Знаменитые боксеры-профессионалы Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер проведут реванш 19 сентября в американском Лас-Вегасе. Спустя 11 лет ветераны хотят повторить свою прошлую встречу, сообщает Zakon.kz.
По информации The Ring, два короля ринга уже договорились о проведении матча-реванша 19 сентября в Лас-Вегасе.
А трансляция этого официального боя будет вестись на популярном телеканале Netflix. Скорее всего, это масштабное событие пройдет на арене Sphere, которая вмещает до 20 000 зрителей.
"Я уже однажды дрался с Мэнни и победил его. На этот раз результат будет таким же". Флойд Мейвезер
47-летний Пакьяо (62-8-3, 39 нокаутов) до встречи с Мейвезером, который старше его на два года, проведет показательный бой 18 апреля против Руслана Проводникова.
"Мы с Флойдом подарили миру, пожалуй, самый грандиозный бой в истории бокса. Болельщики ждали достаточно долго, они заслуживают этого реванша, и теперь он станет еще масштабнее, поскольку будет транслироваться в прямом эфире по всему миру. Я хочу, чтобы Флойд жил с единственным поражением в своей профессиональной карьере и всегда помнил, кто его ему нанес. Посвящаю этот бой своим соотечественникам-филиппинцам". Мэнни Пакьяо
Для Мейвезера (50-0, 27 нокаутов) это первый не показательный бой с августа 2017 года, когда он нокаутировал суперзвезду UFC Конора Макгрегора в 10-м раунде боксерского поединка.
Первое противостояние Мейвезера против Пакьяо остается самым прибыльным в истории бокса, доход от которого составил более 600 миллионов долларов.
Тогда Флойд одержал победу единогласным решением судей и положил в себе карман почти половину всего дохода.
В тот момент сторона Мейвезера отказалась от реванша и вот спустя 11 лет захотела сразиться с филиппинцем.
