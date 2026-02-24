Легендарный бой Мэнни Пакьяо – Флойд Мейвезер возвращается на ринг Лас-Вегаса





А трансляция этого официального боя будет вестись на популярном телеканале ​​Netflix. Скорее всего, это масштабное событие пройдет на арене Sphere, которая вмещает до 20 000 зрителей.

"Я уже однажды дрался с Мэнни и победил его. На этот раз результат будет таким же". Флойд Мейвезер

47-летний Пакьяо (62-8-3, 39 нокаутов) до встречи с Мейвезером, который старше его на два года, проведет показательный бой 18 апреля против Руслана Проводникова.

"Мы с Флойдом подарили миру, пожалуй, самый грандиозный бой в истории бокса. Болельщики ждали достаточно долго, они заслуживают этого реванша, и теперь он станет еще масштабнее, поскольку будет транслироваться в прямом эфире по всему миру. Я хочу, чтобы Флойд жил с единственным поражением в своей профессиональной карьере и всегда помнил, кто его ему нанес. Посвящаю этот бой своим соотечественникам-филиппинцам". Мэнни Пакьяо

Для Мейвезера (50-0, 27 нокаутов) это первый не показательный бой с августа 2017 года, когда он нокаутировал суперзвезду UFC Конора Макгрегора в 10-м раунде боксерского поединка.





Первое противостояние Мейвезера против Пакьяо остается самым прибыльным в истории бокса, доход от которого составил более 600 миллионов долларов.





Тогда Флойд одержал победу единогласным решением судей и положил в себе карман почти половину всего дохода.



