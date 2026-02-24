#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Спорт

Легендарный бой Мэнни Пакьяо – Флойд Мейвезер возвращается на ринг Лас-Вегаса

Бокс Реванш Пакьяо, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 14:00 Фото: Instagram/floydmayweather
Знаменитые боксеры-профессионалы Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер проведут реванш 19 сентября в американском Лас-Вегасе. Спустя 11 лет ветераны хотят повторить свою прошлую встречу, сообщает Zakon.kz.
По информации The Ring, два короля ринга уже договорились о проведении матча-реванша 19 сентября в Лас-Вегасе.

А трансляция этого официального боя будет вестись на популярном телеканале ​​Netflix. Скорее всего, это масштабное событие пройдет на арене Sphere, которая вмещает до 20 000 зрителей.
"Я уже однажды дрался с Мэнни и победил его. На этот раз результат будет таким же". Флойд Мейвезер
47-летний Пакьяо (62-8-3, 39 нокаутов) до встречи с Мейвезером, который старше его на два года, проведет показательный бой 18 апреля против Руслана Проводникова.
"Мы с Флойдом подарили миру, пожалуй, самый грандиозный бой в истории бокса. Болельщики ждали достаточно долго, они заслуживают этого реванша, и теперь он станет еще масштабнее, поскольку будет транслироваться в прямом эфире по всему миру. Я хочу, чтобы Флойд жил с единственным поражением в своей профессиональной карьере и всегда помнил, кто его ему нанес. Посвящаю этот бой своим соотечественникам-филиппинцам". Мэнни Пакьяо
Для Мейвезера (50-0, 27 нокаутов) это первый не показательный бой с августа 2017 года, когда он нокаутировал суперзвезду UFC Конора Макгрегора в 10-м раунде боксерского поединка.

Первое противостояние Мейвезера против Пакьяо остается самым прибыльным в истории бокса, доход от которого составил более 600 миллионов долларов.

Тогда Флойд одержал победу единогласным решением судей и положил в себе карман почти половину всего дохода.

В тот момент сторона Мейвезера отказалась от реванша и вот спустя 11 лет захотела сразиться с филиппинцем.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Легендарный боксер-тяжеловес Майк Тайсон сразится с Флойдом Мейвезером
16:11, 05 сентября 2025
Легендарный боксер-тяжеловес Майк Тайсон сразится с Флойдом Мейвезером
В Лас-Вегасе в результате стрельбы погиб человек
07:49, 18 августа 2023
В Лас-Вегасе в результате стрельбы погиб человек
Жанибек Алимханулы готовится к бою, который пройдет в Лас-Вегасе
06:16, 05 июля 2024
Жанибек Алимханулы готовится к бою, который пройдет в Лас-Вегасе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
07:16, Сегодня
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:50, Сегодня
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
06:21, Сегодня
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
05:49, Сегодня
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: