"Вашингтон" Овечкина с победы возобновил чемпионат НХЛ
Столичный коллектив, капитаном которого является лучший снайпер НХЛ Александр Овечкин, у себя дома обыграл "Филадельфию" со счетом 3:1.
Сам же россиянин голами не отметился, но все равно вошел в историю, как это случается практически во многих играх с его участием.
26 февраля форвард сыграл свой 1551-й карьерный матч в чемпионатах НХЛ и по этому показателю вышел на чистое 17-е место в истории, опередив легендарного Алекса Дельвеккьо.
Что касается матча против "Филадельфии", то здесь победу хозяевам льда принесли точные броски Расмуса Сандина, Тревора Ван Римсдайка и Алексея Протаса. У гостей отличился Ноа Кейтс.
Этот успех позволил "Кэпиталз" немного улучшить их положение в погоне за плей-офф. Они набрали 67 очков и находятся на 9-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции.
Неделю назад Александр Овечкин высказался о задачах своего клуба на остаток сезона в НХЛ.