"Вашингтон" Овечкина с победы возобновил чемпионат НХЛ

Накануне после двух недель перерыва, связанного с Олимпийскими играми-2026 в Италии, возобновлены встречи в регулярном сезоне НХЛ, на старте которого победным матчем порадовала своих фанатов дружина "Вашингтон Кэпиталз", сообщает Zakon.kz.

Столичный коллектив, капитаном которого является лучший снайпер НХЛ Александр Овечкин, у себя дома обыграл "Филадельфию" со счетом 3:1.

Сам же россиянин голами не отметился, но все равно вошел в историю, как это случается практически во многих играх с его участием.

26 февраля форвард сыграл свой 1551-й карьерный матч в чемпионатах НХЛ и по этому показателю вышел на чистое 17-е место в истории, опередив легендарного Алекса Дельвеккьо.

Что касается матча против "Филадельфии", то здесь победу хозяевам льда принесли точные броски Расмуса Сандина, Тревора Ван Римсдайка и Алексея Протаса. У гостей отличился Ноа Кейтс.

Этот успех позволил "Кэпиталз" немного улучшить их положение в погоне за плей-офф. Они набрали 67 очков и находятся на 9-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

Неделю назад Александр Овечкин высказался о задачах своего клуба на остаток сезона в НХЛ.