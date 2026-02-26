#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Спорт

"Вашингтон" Овечкина с победы возобновил чемпионат НХЛ

Хоккей Победа Вашингтона, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 10:31 Фото: Instagram/capitals
Накануне после двух недель перерыва, связанного с Олимпийскими играми-2026 в Италии, возобновлены встречи в регулярном сезоне НХЛ, на старте которого победным матчем порадовала своих фанатов дружина "Вашингтон Кэпиталз", сообщает Zakon.kz.

Столичный коллектив, капитаном которого является лучший снайпер НХЛ Александр Овечкин, у себя дома обыграл "Филадельфию" со счетом 3:1.

Сам же россиянин голами не отметился, но все равно вошел в историю, как это случается практически во многих играх с его участием.

26 февраля форвард сыграл свой 1551-й карьерный матч в чемпионатах НХЛ и по этому показателю вышел на чистое 17-е место в истории, опередив легендарного Алекса Дельвеккьо.

Что касается матча против "Филадельфии", то здесь победу хозяевам льда принесли точные броски Расмуса Сандина, Тревора Ван Римсдайка и Алексея Протаса. У гостей отличился Ноа Кейтс.

Этот успех позволил "Кэпиталз" немного улучшить их положение в погоне за плей-офф. Они набрали 67 очков и находятся на 9-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

Неделю назад Александр Овечкин высказался о задачах своего клуба на остаток сезона в НХЛ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Овечкин высказался о задачах "Вашингтона" на остаток сезона в НХЛ
14:41, 19 февраля 2026
Овечкин высказался о задачах "Вашингтона" на остаток сезона в НХЛ
Две голевые передачи Овечкина принесли победу "Вашингтону" в НХЛ
10:44, 23 марта 2025
Две голевые передачи Овечкина принесли победу "Вашингтону" в НХЛ
"Вашингтон" Овечкина "разнес" на выезде "Питтсбург" в матче НХЛ
07:46, 23 февраля 2025
"Вашингтон" Овечкина "разнес" на выезде "Питтсбург" в матче НХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: