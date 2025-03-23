Две голевые передачи Овечкина принесли победу "Вашингтону" в НХЛ
Фото: Instagram/capitals
В ночь на 23 марта капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин дважды ассистировал своим партнерам в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды Пантерз", сообщает Zakon.kz.
После двух результативных действий команда российского форварда выиграла этот домашний поединок со счетом 6:3. Лидер столичной дружины помог отличиться коллегам Дилану Строуму и Эндрю Манджипани.
А сам Овечкин набрал 59 очков после 54 игр текущего сезона и вошел в топ-50 бомбардиров чемпионата. Александр сейчас располагается на 49-й строчке.
Как передает пресс-служба НХЛ, после двух ассистов в матче "Флоридой" Александр Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам в равных составах.
За всю карьеру он накопил 1609 (888+721) баллов после 1480 встреч и обошел легендарного Фила Эспозито (1006). А впереди всех идет канадец Уэйн Гретцки (1818).
21 марта 888-й карьерный гол "Ови" помог "Вашингтону" победить "Филадельфию".
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