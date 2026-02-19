Овечкин высказался о задачах "Вашингтона" на остаток сезона в НХЛ

На будущей неделе после перерыва, связанного с Олимпийскими играми в Италии, возобновляются матчи регулярного чемпионата НХЛ, где у всех команд задача одна – пробиться в плей-офф Кубка Стэнли, сообщает Zakon.kz.

Эту цель также преследует коллектив знаменитого российского форварда Александра Овечкина – "Вашингтон Кэпиталз", который ныне еще не в списке восьмерки лучших Восточной конференции, передает пресс-служба столичного клуба.

Команда Спенсера Карбери сейчас находится в непростой турнирной ситуации, отставая от зоны плей-офф на четыре очка.

"Придется сделать рывок после возобновления сезона, нужно приложить все усилия, должны играть в свою игру, действовать умно и набирать много очков, если хотим попасть в плей-офф. Будет жесткий график после Олимпиады, но он таков для всех команд. Думаю, всем придется играть раз в два-три дня, как и нам. Это сложно, но деваться некуда". Александр Овечкин

Капитан "столичных" вернулся к тренировкам после недавнего отпуска в Дубае, где он отдыхал вместе со своей семьей.

"Кэпиталз" сейчас с активом в 59 очков занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Сам же россиянин в текущем сезоне набрал 48 (22+26) очков после 59 матчей.