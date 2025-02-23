"Вашингтон" Овечкина "разнес" на выезде "Питтсбург" в матче НХЛ

В ночь на 22 февраля после двухнедельной паузы были возобновлены матчи регулярного чемпионата НХЛ, в одном из которых "Вашингтон Кэпиталз" в гостях разгромил "Питтсбург Пингвинз" со счетом 8:3, сообщает Zakon.kz.

Команда российского форварда Александра Овечкина просто "уничтожила" одну из титулованных дружин Лиги, за которую выступают выдающиеся хоккеисты в лице Евгения Малкина и Сидни Кросби.

Сам же капитан гостевого коллектива ничем не отличился в этом поединке, но зато забивали его напарники по клубу.

В составе "Кэпиталз" дубль оформил Джейкоб Чикран, по одной шайбе забросили Итэн Фрэнк, Мартин Фехервари, Дилан Строум, Брэндон Дьюхейм, Алексей Протас и Том Уилсон.

У хозяев льда отличились Крис Летанг, Сидни Кросби и Дентон Хайнен.

После этой встречи "Вашингтон" набрал 82 очка и занимает первое место в Восточной конференции, а также в общей таблице НХЛ.

Во время двухнедельной паузы форвард Александр Овечкин провел подготовку с легендарным хоккеистом Дарюсом Каспарайтисом в Майами.