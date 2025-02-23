#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
502.47
525.83
5.68
Спорт

"Вашингтон" Овечкина "разнес" на выезде "Питтсбург" в матче НХЛ

Хоккей Победа Питтсбург , фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 07:46 Фото: Instagram/capitals
В ночь на 22 февраля после двухнедельной паузы были возобновлены матчи регулярного чемпионата НХЛ, в одном из которых "Вашингтон Кэпиталз" в гостях разгромил "Питтсбург Пингвинз" со счетом 8:3, сообщает Zakon.kz.

Команда российского форварда Александра Овечкина просто "уничтожила" одну из титулованных дружин Лиги, за которую выступают выдающиеся хоккеисты в лице Евгения Малкина и Сидни Кросби.

Сам же капитан гостевого коллектива ничем не отличился в этом поединке, но зато забивали его напарники по клубу.

 

В составе "Кэпиталз" дубль оформил Джейкоб Чикран, по одной шайбе забросили Итэн Фрэнк, Мартин Фехервари, Дилан Строум, Брэндон Дьюхейм, Алексей Протас и Том Уилсон.

У хозяев льда отличились Крис Летанг, Сидни Кросби и Дентон Хайнен.

После этой встречи "Вашингтон" набрал 82 очка и занимает первое место в Восточной конференции, а также в общей таблице НХЛ.

Во время двухнедельной паузы форвард Александр Овечкин провел подготовку с легендарным хоккеистом Дарюсом Каспарайтисом в Майами. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Бивол взял реванш у Бетербиева: итоги поединка
Спорт
06:45, Сегодня
Бивол взял реванш у Бетербиева: итоги поединка
Казахстанец выиграл "золото" на этапе Кубка мира по гимнастике
Спорт
22:12, 22 февраля 2025
Казахстанец выиграл "золото" на этапе Кубка мира по гимнастике
"Барыс" потерпел 47-е поражение в сезоне КХЛ
Спорт
21:06, 22 февраля 2025
"Барыс" потерпел 47-е поражение в сезоне КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: