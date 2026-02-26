"Особое значение": Михаил Шайдоров о возвращении в Казахстан и приеме в Акорде
Своими эмоциями и впечатлениями от насыщенного дня фигурист поделился с аудиторией на личной странице в Instagram.
Шайдоров в очередной раз подчеркнул, что для него было большой честью представить Казахстан на Олимпийских играх.
"Сбылась моя заветная мечта – исполнить гимн Казахстана на главной спортивной арене мира".Михаил Шайдоров
Далее он остановился на визите в резиденцию Акорды и поблагодарил президента Касым-Жомарта Токаева за высокое признание. По словам чемпиона, для него это имеет особое значение.
"Мой путь к этой мечте был долгим и непростым. Спасибо моим родителям и тренерам за то, что были рядом, верили и поддерживали. Спасибо всем казахстанцам за вашу веру и поддержку. Это только начало. Впереди большая работа!"Михаил Шайдоров
21-летний Шайдоров стал первым казахстанцем с "золотом" зимних Олимпийских игр с 1994 года и первым в истории страны чемпионом в фигурном катании.
Стоит отметить, во время награждения Касым-Жомарт Токаев заявил, что прошедшая Олимпиада стала поистине исключительным событием для всего Казахстана.
"Это историческая награда, которую казахстанцы ждали целых 32 года". Касым-Жомарт Токаев
Пользователи Сети под публикацией Шайдорова в очередной раз поздравили его и оставили ряд теплых пожеланий. Примечательно, что комментаторы оставляли отзывы из разных уголков планеты.
- Поздравляю еще раз, Миша!
- Самый лучший. Наша гордость!
- Самые важные люди часто остаются за кадром. Мама Михаила, если вы читаете строки – знайте, что миллионы незнакомых людей говорят вам спасибо.
- Пусть сбываются все твои мечты, Миша! Дальнейших успехов желаю.
- Я клянусь, у меня нет никаких личных отношений с Казахстаном, но сейчас я так горжусь. Это самый милый чемпион, которого я когда-либо видел.
- Мы всегда будем тебя поддерживать! Отдохни дома как следует, выспись, хорошо покушай.
- Впереди еще много всего интересного.
- Мы из Украины, живем в Германии и все равно гордимся вами!
- Миша – ты надежда наших молодых фигуристов!
- Привет из Бразилии!
- Чаще приезжайте в Китай на соревнования! Китайские болельщики с нетерпением ждут вашего появления.
- Сбылись твои мечты и желания, Михаил, очень рады за тебя и гордимся тобой.
- Молодец! Мы все гордимся тобой, Михаил! Алға! Теперь только вперед!