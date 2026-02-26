"Особое значение": Михаил Шайдоров о возвращении в Казахстан и приеме в Акорде

Олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании казахстанец Михаил Шайдоров вернулся на родину из Милана 25 февраля 2026 года. В этот же день в Акорде состоялась торжественная церемония награждения спортсмена и его тренеров, сообщает Zakon.kz.

Своими эмоциями и впечатлениями от насыщенного дня фигурист поделился с аудиторией на личной странице в Instagram.

Шайдоров в очередной раз подчеркнул, что для него было большой честью представить Казахстан на Олимпийских играх.

"Сбылась моя заветная мечта – исполнить гимн Казахстана на главной спортивной арене мира". Михаил Шайдоров

Далее он остановился на визите в резиденцию Акорды и поблагодарил президента Касым-Жомарта Токаева за высокое признание. По словам чемпиона, для него это имеет особое значение.

"Мой путь к этой мечте был долгим и непростым. Спасибо моим родителям и тренерам за то, что были рядом, верили и поддерживали. Спасибо всем казахстанцам за вашу веру и поддержку. Это только начало. Впереди большая работа!" Михаил Шайдоров

21-летний Шайдоров стал первым казахстанцем с "золотом" зимних Олимпийских игр с 1994 года и первым в истории страны чемпионом в фигурном катании.

Стоит отметить, во время награждения Касым-Жомарт Токаев заявил, что прошедшая Олимпиада стала поистине исключительным событием для всего Казахстана.

Материал по теме Касым-Жомарт Токаев наградил олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова

"Это историческая награда, которую казахстанцы ждали целых 32 года". Касым-Жомарт Токаев

Пользователи Сети под публикацией Шайдорова в очередной раз поздравили его и оставили ряд теплых пожеланий. Примечательно, что комментаторы оставляли отзывы из разных уголков планеты.