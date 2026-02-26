#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Спорт

"Особое значение": Михаил Шайдоров о возвращении в Казахстан и приеме в Акорде

Михаил Шайдоров, фигурист, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 10:04 Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
Олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании казахстанец Михаил Шайдоров вернулся на родину из Милана 25 февраля 2026 года. В этот же день в Акорде состоялась торжественная церемония награждения спортсмена и его тренеров, сообщает Zakon.kz.

Своими эмоциями и впечатлениями от насыщенного дня фигурист поделился с аудиторией на личной странице в Instagram.

Шайдоров в очередной раз подчеркнул, что для него было большой честью представить Казахстан на Олимпийских играх.

"Сбылась моя заветная мечта – исполнить гимн Казахстана на главной спортивной арене мира".Михаил Шайдоров

Далее он остановился на визите в резиденцию Акорды и поблагодарил президента Касым-Жомарта Токаева за высокое признание. По словам чемпиона, для него это имеет особое значение.

"Мой путь к этой мечте был долгим и непростым. Спасибо моим родителям и тренерам за то, что были рядом, верили и поддерживали. Спасибо всем казахстанцам за вашу веру и поддержку. Это только начало. Впереди большая работа!"Михаил Шайдоров

21-летний Шайдоров стал первым казахстанцем с "золотом" зимних Олимпийских игр с 1994 года и первым в истории страны чемпионом в фигурном катании.

Стоит отметить, во время награждения Касым-Жомарт Токаев заявил, что прошедшая Олимпиада стала поистине исключительным событием для всего Казахстана.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 10:04
Касым-Жомарт Токаев наградил олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
"Это историческая награда, которую казахстанцы ждали целых 32 года". Касым-Жомарт Токаев

Пользователи Сети под публикацией Шайдорова в очередной раз поздравили его и оставили ряд теплых пожеланий. Примечательно, что комментаторы оставляли отзывы из разных уголков планеты.

  • Поздравляю еще раз, Миша!
  • Самый лучший. Наша гордость!
  • Самые важные люди часто остаются за кадром. Мама Михаила, если вы читаете строки – знайте, что миллионы незнакомых людей говорят вам спасибо.
  • Пусть сбываются все твои мечты, Миша! Дальнейших успехов желаю.
  • Я клянусь, у меня нет никаких личных отношений с Казахстаном, но сейчас я так горжусь. Это самый милый чемпион, которого я когда-либо видел.
  • Мы всегда будем тебя поддерживать! Отдохни дома как следует, выспись, хорошо покушай.
  • Впереди еще много всего интересного.
  • Мы из Украины, живем в Германии и все равно гордимся вами!
  • Миша – ты надежда наших молодых фигуристов!
  • Привет из Бразилии!
  • Чаще приезжайте в Китай на соревнования! Китайские болельщики с нетерпением ждут вашего появления.
  • Сбылись твои мечты и желания, Михаил, очень рады за тебя и гордимся тобой.
  • Молодец! Мы все гордимся тобой, Михаил! Алға! Теперь только вперед!
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Названы регионы Казахстана, на которые обрушатся сильные морозы до -40°С
17:36, Сегодня
Названы регионы Казахстана, на которые обрушатся сильные морозы до -40°С
"Эта медаль – не только моя победа": Михаил Шайдоров обратился к казахстанцам
15:48, 25 февраля 2026
"Эта медаль – не только моя победа": Михаил Шайдоров обратился к казахстанцам
Шайдоров объяснил, почему ему комфортнее тренироваться на родине
06:40, 23 февраля 2026
Шайдоров объяснил, почему ему комфортнее тренироваться на родине
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: