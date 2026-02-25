#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
События

"Эта медаль – не только моя победа": Михаил Шайдоров обратился к казахстанцам

Михаил Шайдоров, фигурист, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 15:48 Фото: akorda.kz
Олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании Михаил Шайдоров выступил с благодарственной речью на торжественной церемонии награждения, состоявшейся сегодня, 25 февраля 2026 года, в резиденции Акорды, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен поблагодарил президента Касым-Жомарта Токаева и всех казахстанцев за поддержку.

"Для меня огромная честь находиться здесь в статусе олимпийского чемпиона. Эта медаль – не только моя победа, это победа моих родителей, моих тренеров и всех казахстанцев, которые болели за меня, переживали и поддерживали".Михаил Шайдоров

По его словам, эта победа – доказательство того, что мечты сбываются, когда за ними стоит кропотливый труд, работа, любовь и вера близких людей.

"Олимпийское золото для меня – не финал. Впереди большой путь, который я хочу пройти с ответственностью за свою страну, и быть примером для молодого поколения и продолжать прославлять нашу страну для всего мира. Рахмет Сізге! С гордостью служу своей любимой стране – Казахстану!" – заключил Шайдоров.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 15:48
Президент – тренеру Шайдорова: Вы воспитали более чем достойного наследника

Также в Акорде Шайдоров был награжден орденом "Барыс" ІІ степени. По словам Токаева, победа Михаила Шайдорова стала грандиозным достижением в летописи отечественного спорта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Курс доллара превысил 501 тенге на торгах 25 февраля
15:48, 25 февраля 2026
Курс доллара превысил 501 тенге на торгах 25 февраля
Михаил Шайдоров высказался о вкладе Дениса Тена в его победу на Олимпиаде
06:40, 15 февраля 2026
Михаил Шайдоров высказался о вкладе Дениса Тена в его победу на Олимпиаде
Касым-Жомарт Токаев наградил олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
15:16, 25 февраля 2026
Касым-Жомарт Токаев наградил олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
02:18, 26 февраля 2026
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
01:53, 26 февраля 2026
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
01:23, 26 февраля 2026
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
00:45, 26 февраля 2026
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: