"Эта медаль – не только моя победа": Михаил Шайдоров обратился к казахстанцам

Олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании Михаил Шайдоров выступил с благодарственной речью на торжественной церемонии награждения, состоявшейся сегодня, 25 февраля 2026 года, в резиденции Акорды, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен поблагодарил президента Касым-Жомарта Токаева и всех казахстанцев за поддержку.

"Для меня огромная честь находиться здесь в статусе олимпийского чемпиона. Эта медаль – не только моя победа, это победа моих родителей, моих тренеров и всех казахстанцев, которые болели за меня, переживали и поддерживали". Михаил Шайдоров

По его словам, эта победа – доказательство того, что мечты сбываются, когда за ними стоит кропотливый труд, работа, любовь и вера близких людей.

"Олимпийское золото для меня – не финал. Впереди большой путь, который я хочу пройти с ответственностью за свою страну, и быть примером для молодого поколения и продолжать прославлять нашу страну для всего мира. Рахмет Сізге! С гордостью служу своей любимой стране – Казахстану!" – заключил Шайдоров.

Также в Акорде Шайдоров был награжден орденом "Барыс" ІІ степени. По словам Токаева, победа Михаила Шайдорова стала грандиозным достижением в летописи отечественного спорта.