Шайдоров принес Казахстану первую золотую медаль Олимпийских игр

Дебютант Олимпийских игр Михаил Шайдоров стал обладателем золотой медали в Италии, сообщает Zakon.kz.

C личным рекордом в 291,58 балла Михаил Шайдоров принес первую медаль Олимпийских игр в Италии. Более того, 22-летний алматинец стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию.

Итоговые результаты турнира среди 24 участников:

I место – Михаил Шайдоров (Казахстан) – 291,58 балла;

II место – Юма Кагияма (Япония) – 280,06 балла;

III место – Шун Сато (Япония) – 274,90 балла.

Главный фаворит Илья Малинин из США дважды упал и занял только восьмое место. У него 264,49 балла.

Таким образом, впервые в истории страны на зимних Олимпийских играх Казахстан завоевал две медали в одном виде спорта. Ранее в фигурном катании бронзовую медаль на Олимпиаде в Сочи-2014 выиграл Денис Тен.

Фото: Сали Сабиров

Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов поздравил Михаила Шайдорова с историческим достижением.

"От всей души поздравляю Михаила Шайдорова с завоеванием исторической золотой медали Олимпийских игр. Это результат многолетнего труда, настойчивости и веры в свою цель. Сегодня Михаил подарил стране огромную радость и доказал, что казахстанская школа фигурного катания способна добиваться самых высоких результатов на мировой арене. Эта победа станет мощным импульсом для развития зимних видов спорта и вдохновит новое поколение спортсменов", – передает слова министра пресс-служба ведомства.

Во время сегодняшнего выступления Михаилу Шайдорову поддались следующие элементы: 3A+Eu+4S, 4Lz, 4T, 4F, 4T+3T, 3A, 3Lz+2A.