Касым-Жомарт Токаев наградил олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова

Сегодня, 25 февраля 2026 года, в резиденции Акорда состоялась церемония награждения чемпиона ХХV зимних Олимпийских игр Михаила Шайдорова и его тренеров, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в своем выступлении президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта Олимпиада стала поистине исключительным событием для всего Казахстана.

"Благодаря триумфу Михаила Шайдорова, завоевавшего "золото" в фигурном катании, небесно-голубой флаг Казахстана высоко поднялся над олимпийской ареной. Прежде всего, хочу поздравить и искренне поблагодарить Михаила, а также выразить признательность его отцу, тренеру и всем, кто сегодня собрался в Акорде. Мировое признание Михаила – это результат вашего усердного труда и целеустремленности! Под вашим началом он стал выдающимся спортсменом и смог в полной мере раскрыть свой талант. Сегодня Михаилом гордится вся страна, а для молодых ребят он стал настоящим образцом для подражания. Стать олимпийским чемпионом – значит принять вызов и быть готовым пройти сложнейшую дистанцию. Высоких достижений добивается лишь тот, кто неустанно трудится и проявляет железную дисциплину". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Далее президент подчеркнул, что победа Михаила Шайдорова стала грандиозным достижением в летописи отечественного спорта.

"Прежде всего, это историческая награда, которую казахстанцы ждали целых 32 года. Во-вторых, это первое олимпийское золото, которое завоевали отечественные фигуристы. В-третьих, весь мир смог убедиться, что в Казахстане есть яркие таланты, которые достойно продолжают славный путь знаменитого фигуриста Дениса Тена. Блестящее выступление Михаила Шайдорова на Олимпиаде – успех исторического значения. Это настоящий триумф, сотворенный нашим соотечественником на льду Кортина д’Ампеццо. Это результат неимоверно упорной работы над собой олимпийского чемпиона, его веры в собственные силы, его любви к такому очень сложному виду спорта, как фигурное катание", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, президент особо отметил заслуги Станислава Шайдорова, отца и первого тренера олимпийского чемпиона.

Фото: akorda.kz

"Станислав Александрович – многократный чемпион Казахстана по фигурному катанию, и как отец, и как первый тренер помог Михаилу сделать первые шаги на льду, и он всегда был рядом со своим сыном в самые трудные моменты жизни. Хочу выразить вам сердечную благодарность за такого сына, настоящего патриота, высоко поднявшего государственный флаг Казахстана на главной спортивной арене мира. Я прочитал ваши интервью и должен признать, что вы с честью и достоинством выполнили свой долг любящего отца, ни минуты не сомневавшегося в успехе спортивной миссии своего талантливого сына Михаила. Вы вместе прошли извилистый путь через тернии к звездам, и сегодня вполне заслуженно пожинаете сладкие плоды упорнейшего труда, принимаете слова искреннего уважения и восхищения. Вы заслужили всенародную славу. Народ благодарен вам за истинный патриотизм. Я присоединяюсь к этим идущим от всего сердца народным чувствам благодарности и уважения". Касым-Жомарт Токаев

После торжественной речи Касым-Жомарт Токаев за высокие спортивные достижения на ХХV зимних Олимпийских играх наградил орденом "Барыс" ІІ степени Михаила Шайдорова, орденом "Достық" ІІ степени – тренера-консультанта Алексея Урманова.

Орденом "Құрмет" также были отмечены главный тренер национальной сборной команды по фигурному катанию Асем Касанова, тренер по фигурному катанию Станислав Шайдоров, президент Казахстанского союза фигурного катания на коньках Бауыржан Ералы.

Фото: akorda.kz

Материал по теме Михаила Шайдорова торжественно встретили в аэропорту Астаны

14 февраля 2026 года 21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров принес Казахстану историческую золотую медаль Олимпийских игр. Позднее в пресс-службе Министерства туризма и спорта (МТС) назвали суммы, которые были направлены на подготовку фигуриста к Олимпийским играм, зарплату спортсмена, его тренера и хореографа.