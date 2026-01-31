Роналду забил 961-й карьерный гол и помог коллегам разгромить соперника

В ночь на 31 января знаменитый португальский нападающий клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил свой 961-й гол в профессиональной карьере. Данное событие зафиксировано в рамках чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

40-летний форвард открыл счет в матче против "Аль-Холуда" в ходе игр 19-го тура местного первенства. Впоследствии партнеры Роналду забили еще два раза и выиграли эту выездную встречу со счетом 3:0.

Для самого Криштиану забитый мяч стал 819-м на клубном уровне, включая 142 в составе сборной Португалии, всего у него теперь 961.

К этой минуте в активе Роналду 17 голов в 18 матчах саудовской лиги текущего сезона. Он находится на второй строчке списка лучших снайперов чемпионата, уступая только Айвену Тоуни ("Аль-Ахли"), у которого 18 взятий ворот.

Благодаря этой гостевой победе "Аль-Наср" (43) сократил отставание от лидера турнирной таблицы "Аль-Хиляля" на три очка.

Между тем экс-футболист итальянского "Милана" Александр Меркель накануне подписал контракт с казахстанским "Женисом".

