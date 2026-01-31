#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Спорт

Роналду забил 961-й карьерный гол и помог коллегам разгромить соперника

Футбол 961 Гол Роналду, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 09:31 Фото: Instagram/alnassr
В ночь на 31 января знаменитый португальский нападающий клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил свой 961-й гол в профессиональной карьере. Данное событие зафиксировано в рамках чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

40-летний форвард открыл счет в матче против "Аль-Холуда" в ходе игр 19-го тура местного первенства. Впоследствии партнеры Роналду забили еще два раза и выиграли эту выездную встречу со счетом 3:0.

Для самого Криштиану забитый мяч стал 819-м на клубном уровне, включая 142 в составе сборной Португалии, всего у него теперь 961.

К этой минуте в активе Роналду 17 голов в 18 матчах саудовской лиги текущего сезона. Он находится на второй строчке списка лучших снайперов чемпионата, уступая только Айвену Тоуни ("Аль-Ахли"), у которого 18 взятий ворот.

Благодаря этой гостевой победе "Аль-Наср" (43) сократил отставание от лидера турнирной таблицы "Аль-Хиляля" на три очка.

Между тем экс-футболист итальянского "Милана" Александр Меркель накануне подписал контракт с казахстанским "Женисом".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Роналду забил 960-й карьерный гол и принес победу "Аль-Насру"
12:26, 22 января 2026
Роналду забил 960-й карьерный гол и принес победу "Аль-Насру"
Роналду забил 911-й гол в карьере
08:35, 23 ноября 2024
Роналду забил 911-й гол в карьере
Роналду забил 926-й гол в своей профессиональной карьере
06:50, 08 марта 2025
Роналду забил 926-й гол в своей профессиональной карьере
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сербский полузащитник покинул "Кайрат"
09:29, Сегодня
Сербский полузащитник покинул "Кайрат"
В двух сетах завершился полуфинальный матч казахстанца на Australian Open-2026
08:44, Сегодня
В двух сетах завершился полуфинальный матч казахстанца на Australian Open-2026
Вторая попытка Анны Данилиной взять финал Australian Open потерпела крах
08:03, Сегодня
Вторая попытка Анны Данилиной взять финал Australian Open потерпела крах
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче североамериканской лиги
07:41, Сегодня
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче североамериканской лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: