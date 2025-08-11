Дубль Роналду не помог "Аль-Насру" в матче против "Альмерии"
Фото: Instagram/alnassr
Вечером 10 августа саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" провел очередной товарищеский матч. Соперником стала испанская "Альмерия", которая отпраздновала успех (3:2), несмотря на два гола лидера саудитов Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.
По ходу товарищеской игры против "Альмерии" бронзовый призер саудовского чемпионата проигрывал со счетом 1:0. Затем Роналду восстановил равновесие, а вскоре португалец вывел своих коллег вперед, удачно реализовав пенальти.
Однако победный счет саудовский коллектив не смог удержать, впоследствии пропустив два гола в свои ворота.
После дубля во встрече с "Альмерией" Криштиану довел свою копилку до шести голов в трех последних товарищеских играх "Аль-Насра".
Ранее он оформил хет-трик против "Риу Аве", а также один раз огорчил вратаря французской "Тулузы".
