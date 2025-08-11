#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Спорт

Дубль Роналду не помог "Аль-Насру" в матче против "Альмерии"

Футбол Дубль Альмерия, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 11:14 Фото: Instagram/alnassr
Вечером 10 августа саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" провел очередной товарищеский матч. Соперником стала испанская "Альмерия", которая отпраздновала успех (3:2), несмотря на два гола лидера саудитов Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

По ходу товарищеской игры против "Альмерии" бронзовый призер саудовского чемпионата проигрывал со счетом 1:0. Затем Роналду восстановил равновесие, а вскоре португалец вывел своих коллег вперед, удачно реализовав пенальти.

Однако победный счет саудовский коллектив не смог удержать, впоследствии пропустив два гола в свои ворота.

После дубля во встрече с "Альмерией" Криштиану довел свою копилку до шести голов в трех последних товарищеских играх "Аль-Насра".

Ранее он оформил хет-трик против "Риу Аве", а также один раз огорчил вратаря французской "Тулузы".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Елимай" одержал волевую победу над "Актобе" в матче КПЛ-2025
Спорт
10:07, Сегодня
"Елимай" одержал волевую победу над "Актобе" в матче КПЛ-2025
Второй японский боксер умер после тяжелого нокаута
Спорт
07:17, Сегодня
Второй японский боксер умер после тяжелого нокаута
Нурдаулет Жарылгапов стал лучшим в қазақ күресі
Спорт
05:33, Сегодня
Нурдаулет Жарылгапов стал лучшим в қазақ күресі
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: