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Спорт

Знаменитый рэпер стал совладельцем известного футбольного клуба из Англии

Футбол Совладелец Клуба, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 14:02 Фото: Instagram/snoopdogg
Английский футбольный клуб "Суонси Сити", который выступает на уровне Чемпионшипа, объявил американского исполнителя рэп-музыки Снуп Догга новым совладельцем своей команды, сообщает Zakon.kz.

Информацию распространила пресс-служба "лебедей", которая отметила, что 53-летний Догг теперь будет одним из инвесторов клуба со 113-летней историей.

"Моя любовь к футболу хорошо известна и я стал владельцем клуба "Суонси Сити". История команды и района действительно тронула меня. Это гордый город и клуб рабочего класса, недооцененный, но дающий отпор, как и я. Горжусь тем, что теперь являюсь его частью. Сделаю все возможное, чтобы помочь клубу, и жду момент знакомства с его болельщиками". Заявление Снуп Догга

Сейчас клуб Догга готовится к новому сезону. По итогам прошлого чемпионата в первой лиге "Суонси Сити" занял 11-е место.

Трансферная стоимость этого клуба на футбольном рынке составляет почти 45 млн евро.

Между тем победитель КЧМ-2025, лондонский "Челси", хочет получить от спонсоров 100 млн фунтов после своего триумфа в США.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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