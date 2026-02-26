Казахстанские фигуристы выступят на юниорском ЧМ по фигурному катанию в Эстонии

Международный союз конькобежцев представил участников юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Таллине (Эстония), сообщает Zakon.kz.

Сборную Казахстана представят следующие спортсмены:

Артур Смагулов;

Карина Шеина;

Сафия Абаева (запасная);

Вероника Ким (запасная);

Анна Санникова (запасная).

Юниорский ЧМ пройдет с 3 по 8 марта.

Ранее стали известны казахстанские фигуристы, которые, предположительно, представят Казахстан на чемпионате мира по фигурному катанию с 24 по 29 марта в Праге.