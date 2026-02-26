Казахстанские фигуристы выступят на юниорском ЧМ по фигурному катанию в Эстонии
Фото: olympic.kz
Международный союз конькобежцев представил участников юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Таллине (Эстония), сообщает Zakon.kz.
Сборную Казахстана представят следующие спортсмены:
- Артур Смагулов;
- Карина Шеина;
- Сафия Абаева (запасная);
- Вероника Ким (запасная);
- Анна Санникова (запасная).
Юниорский ЧМ пройдет с 3 по 8 марта.
Ранее стали известны казахстанские фигуристы, которые, предположительно, представят Казахстан на чемпионате мира по фигурному катанию с 24 по 29 марта в Праге.
