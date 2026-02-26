#Референдум-2026
#Казахмыс
Спорт

Казахстанские фигуристы выступят на юниорском ЧМ по фигурному катанию в Эстонии

Кто представит Казахстан на юниорском ЧМ по фигурному катанию в Таллинне, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 19:11 Фото: olympic.kz
Международный союз конькобежцев представил участников юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Таллине (Эстония), сообщает Zakon.kz.

Сборную Казахстана представят следующие спортсмены:

  • Артур Смагулов;
  • Карина Шеина;
  • Сафия Абаева (запасная);
  • Вероника Ким (запасная);
  • Анна Санникова (запасная).

Юниорский ЧМ пройдет с 3 по 8 марта.

Ранее стали известны казахстанские фигуристы, которые, предположительно, представят Казахстан на чемпионате мира по фигурному катанию с 24 по 29 марта в Праге.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
