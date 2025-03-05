Самоделкина и Шайдоров представят Казахстан на ЧМ по фигурному катанию в США

Международный союз конькобежцев (ISU) представил стартовые листы предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, в этом году ЧМ состоится в Бостоне (США). Он пройдет с 25 по 30 марта.

Фото: пресс-служба НОК РК

Согласно информации от ISU, нашу страну на крупном старте представят два спортсмена. За медали в одиночном катании поборются Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина.

Шайдоров в Бостоне будет выступать в статусе бронзового призера Азиатских игр-2025 и победителя чемпионата четырех континентов.

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