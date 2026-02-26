Чемпионат мира по фигурному катанию в Праге: кто заявлен от Казахстана

Стали известны казахстанские фигуристы, которые, предположительно, представят Казахстан на чемпионате мира по фигурному катанию с 24 по 29 марта в Праге, сообщает Zakon.kz.

Чемпионат мира по фигурному катанию ISU возвращается в Прагу спустя 33 года, передает официальный сайт чемпионата.

"Это ежегодное мероприятие, в котором принимают участие 200 лучших фигуристов мира из 50 стран", – говорится в сообщении организаторов.

Соревнования будут проходить в четырех дисциплинах:

женское одиночное катание;

мужское одиночное катание;

парное катание;

танцы на льду.

Таким образом, Прага станет эпицентром мирового фигурного катания в третий раз в истории – после 1962 и 1993 годов.

К удивлению казахстанцев, олимпийский чемпион-2026 Михаил Шайдоров отсутствует в заявках на чемпионат мира. Вместо него от Казахстана заявлен Диас Жиренбаев. По данным Национального олимпийского комитета, ранее он не смог завоевать олимпийскую путевку на отборочном турнире в Пекине. В мужском одиночном катании Диас в сумме набрал 189.14 балла, заняв итоговое 14-е место. Квоты на участие в Олимпиаде-2026 получали пять лучших фигуристов.

Фото: Instagram/jirenbayev_dias

Что касается фигуристок-одиночниц, то здесь ожидаемо заявлена Софья Самоделкина. В остальных видах казахстанских фигуристов в заявочных списках нет.

Фото: isu-skating

В составе фигуристок – легендарная троица из США: Алиса Лью, Эмбер Гленн и Изабо Левито. По мнению экспертов фигурного катания, большую часть внимания болельщиков на чемпионате мира-2026 будут привлекать Илья Малинин и Каори Сакамото.

"Для Ильи важно вернуться на победную тропу и показать всем, кто является сильнейшим одиночником мира. Для Каори это будет последний старт, и если она завершит турнир с золотой медалью, то это будет красивая и эффектная точка в ее славной карьере", – предполагают поклонники фигурного катания.

Возвращаясь к Шайдорову, стоит отметить, что фигурист не выступит и в ранее заявленной программе 5 апреля в Алматы.

"Друзья, в нашем шоу произошли изменения. К сожалению, по непредвиденным обстоятельствам Михаил Шайдоров не сможет принять участие в мероприятии. Мы благодарим его за сотрудничество и желаем дальнейших успехов в спортивной карьере. При этом программа остается насыщенной, яркой и по-настоящему зрелищной", – опубликовали новый пост на своей странице в Instagram организаторы ледового шоу, заменив на главной афише Шайдорова на Самоделкину.

