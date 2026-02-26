Чемпионат мира по фигурному катанию в Праге: кто заявлен от Казахстана
Чемпионат мира по фигурному катанию ISU возвращается в Прагу спустя 33 года, передает официальный сайт чемпионата.
"Это ежегодное мероприятие, в котором принимают участие 200 лучших фигуристов мира из 50 стран", – говорится в сообщении организаторов.
Соревнования будут проходить в четырех дисциплинах:
- женское одиночное катание;
- мужское одиночное катание;
- парное катание;
- танцы на льду.
Таким образом, Прага станет эпицентром мирового фигурного катания в третий раз в истории – после 1962 и 1993 годов.
К удивлению казахстанцев, олимпийский чемпион-2026 Михаил Шайдоров отсутствует в заявках на чемпионат мира. Вместо него от Казахстана заявлен Диас Жиренбаев. По данным Национального олимпийского комитета, ранее он не смог завоевать олимпийскую путевку на отборочном турнире в Пекине. В мужском одиночном катании Диас в сумме набрал 189.14 балла, заняв итоговое 14-е место. Квоты на участие в Олимпиаде-2026 получали пять лучших фигуристов.
Фото: Instagram/jirenbayev_dias
Что касается фигуристок-одиночниц, то здесь ожидаемо заявлена Софья Самоделкина. В остальных видах казахстанских фигуристов в заявочных списках нет.
Фото: isu-skating
В составе фигуристок – легендарная троица из США: Алиса Лью, Эмбер Гленн и Изабо Левито. По мнению экспертов фигурного катания, большую часть внимания болельщиков на чемпионате мира-2026 будут привлекать Илья Малинин и Каори Сакамото.
"Для Ильи важно вернуться на победную тропу и показать всем, кто является сильнейшим одиночником мира. Для Каори это будет последний старт, и если она завершит турнир с золотой медалью, то это будет красивая и эффектная точка в ее славной карьере", – предполагают поклонники фигурного катания.
Возвращаясь к Шайдорову, стоит отметить, что фигурист не выступит и в ранее заявленной программе 5 апреля в Алматы.
"Друзья, в нашем шоу произошли изменения. К сожалению, по непредвиденным обстоятельствам Михаил Шайдоров не сможет принять участие в мероприятии. Мы благодарим его за сотрудничество и желаем дальнейших успехов в спортивной карьере. При этом программа остается насыщенной, яркой и по-настоящему зрелищной", – опубликовали новый пост на своей странице в Instagram организаторы ледового шоу, заменив на главной афише Шайдорова на Самоделкину.
25 февраля Элизабет Турсынбаева оценила вклад казахстанских фигуристов Михаила Шайдорова и Софьи Самоделкиной на XXV зимних Олимпийских играх 2026 года.