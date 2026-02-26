#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Спорт

Чемпионат мира по фигурному катанию в Праге: кто заявлен от Казахстана

Чемпионат мира по фигурному катанию, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 08:28 Фото: Instagram/jirenbayev_dias
Стали известны казахстанские фигуристы, которые, предположительно, представят Казахстан на чемпионате мира по фигурному катанию с 24 по 29 марта в Праге, сообщает Zakon.kz.

Чемпионат мира по фигурному катанию ISU возвращается в Прагу спустя 33 года, передает официальный сайт чемпионата.

"Это ежегодное мероприятие, в котором принимают участие 200 лучших фигуристов мира из 50 стран", – говорится в сообщении организаторов.

Соревнования будут проходить в четырех дисциплинах:

  • женское одиночное катание;
  • мужское одиночное катание;
  • парное катание;
  • танцы на льду.

Таким образом, Прага станет эпицентром мирового фигурного катания в третий раз в истории – после 1962 и 1993 годов.

К удивлению казахстанцев, олимпийский чемпион-2026 Михаил Шайдоров отсутствует в заявках на чемпионат мира. Вместо него от Казахстана заявлен Диас Жиренбаев. По данным Национального олимпийского комитета, ранее он не смог завоевать олимпийскую путевку на отборочном турнире в Пекине. В мужском одиночном катании Диас в сумме набрал 189.14 балла, заняв итоговое 14-е место. Квоты на участие в Олимпиаде-2026 получали пять лучших фигуристов.

Фото: Instagram/jirenbayev_dias

Что касается фигуристок-одиночниц, то здесь ожидаемо заявлена Софья Самоделкина. В остальных видах казахстанских фигуристов в заявочных списках нет.

Фото: isu-skating

В составе фигуристок – легендарная троица из США: Алиса Лью, Эмбер Гленн и Изабо Левито. По мнению экспертов фигурного катания, большую часть внимания болельщиков на чемпионате мира-2026 будут привлекать Илья Малинин и Каори Сакамото.

"Для Ильи важно вернуться на победную тропу и показать всем, кто является сильнейшим одиночником мира. Для Каори это будет последний старт, и если она завершит турнир с золотой медалью, то это будет красивая и эффектная точка в ее славной карьере", – предполагают поклонники фигурного катания.

Возвращаясь к Шайдорову, стоит отметить, что фигурист не выступит и в ранее заявленной программе 5 апреля в Алматы.

"Друзья, в нашем шоу произошли изменения. К сожалению, по непредвиденным обстоятельствам Михаил Шайдоров не сможет принять участие в мероприятии. Мы благодарим его за сотрудничество и желаем дальнейших успехов в спортивной карьере. При этом программа остается насыщенной, яркой и по-настоящему зрелищной", – опубликовали новый пост на своей странице в Instagram организаторы ледового шоу, заменив на главной афише Шайдорова на Самоделкину.

25 февраля Элизабет Турсынбаева оценила вклад казахстанских фигуристов Михаила Шайдорова и Софьи Самоделкиной на XXV зимних Олимпийских играх 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
"Особое значение": Михаил Шайдоров о возвращении в Казахстан и приеме в Акорде
10:04, Сегодня
"Особое значение": Михаил Шайдоров о возвращении в Казахстан и приеме в Акорде
Шайдоров стал серебряным призером чемпионата мира по фигурному катанию
06:54, 30 марта 2025
Шайдоров стал серебряным призером чемпионата мира по фигурному катанию
Софья Самоделкина отправляется на чемпионат мира по фигурному катанию
08:30, 24 марта 2025
Софья Самоделкина отправляется на чемпионат мира по фигурному катанию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: