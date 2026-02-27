Футбольные клубы АПЛ стали лидерами по доходам в прошлом сезоне
Эти цифры стали известны после того, как накануне УЕФА опубликовал отчет о финансовом состоянии европейских клубов.
Согласно данным Союза европейских футбольных ассоциаций, английские команды в 2024 году положили в свой бюджет 7 миллиардов 447 миллионов евро. Если проанализировать доходы годом ранее, то сумма выросла на 4%.
Фото: Instagram/premierLeague
Вслед за представителями английского чемпионата следуют коллективы Бундеслиги, которые заработали 3,90 млрд.
В топ-5 рейтинга также вошли команды Ла Лиги (3,88 млрд), Серии А (2,92 млрд) и Лиги 1 (2,58 млрд).
Нельзя не отметить, что наибольший рост доходов за 2024 год зафиксирован в турецком первенстве – на 64% (до 877 млн).
А в общей сложности команды топовых европейских футбольных дивизионов обогатились на 28,6 млрд евро.
Между тем главный снайпер мадридского "Реала" Килиан Мбаппе из-за травмы, возможно, пропустит ближайшие два матча в Ла Лиге.