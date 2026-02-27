#Референдум-2026
Спорт

Футбольные клубы АПЛ стали лидерами по доходам в прошлом сезоне

Футбол Доходы АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 11:56 Фото: Instagram/premierLeague
Клубы английской Премьер-лиги заработали 7,45 млрд евро в 2024 финансовом году. Эта сумма – самая высокая по доходам среди ведущих футбольных лиг Европы, сообщает Zakon.kz.

Эти цифры стали известны после того, как накануне УЕФА опубликовал отчет о финансовом состоянии европейских клубов.

Согласно данным Союза европейских футбольных ассоциаций, английские команды в 2024 году положили в свой бюджет 7 миллиардов 447 миллионов евро. Если проанализировать доходы годом ранее, то сумма выросла на 4%.

Фото: Instagram/premierLeague

Вслед за представителями английского чемпионата следуют коллективы Бундеслиги, которые заработали 3,90 млрд.

В топ-5 рейтинга также вошли команды Ла Лиги (3,88 млрд), Серии А (2,92 млрд) и Лиги 1 (2,58 млрд).

Нельзя не отметить, что наибольший рост доходов за 2024 год зафиксирован в турецком первенстве – на 64% (до 877 млн).

А в общей сложности команды топовых европейских футбольных дивизионов обогатились на 28,6 млрд евро.

Между тем главный снайпер мадридского "Реала" Килиан Мбаппе из-за травмы, возможно, пропустит ближайшие два матча в Ла Лиге.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
