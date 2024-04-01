"Ливерпуль" снова вырвался в лидеры АПЛ

Футбольный клуб "Ливерпуль" вернул себе лидерство в чемпионате английской Премьер-лиги. 31 марта "красные" обыграли "Брайтон", при этом установив новый рекорд посещаемости родной арены "Энфилд", сообщает Zakon.kz.

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В поединке 30-го тура АПЛ подопечные Юргена Клоппа были сильнее "Брайтона" со счетом 2:1. При этом "Энфилд" смог посетить 60 061 болельщик, что считается рекордом арены.

Стоит отметить, что вместимость стадиона "Энфилд", который был построен 140 лет назад, составляет 61 276 зрителей.





В противостоянии с "Брайтоном" хозяевам поля волевую победу подарили Луис Диас и Мохамед Салах. Благодаря данному успеху "Ливерпуль" опередил "Арсенал" и "Манчестер Сити" в гонке за чемпионский трофей.

Главный матч 30-го тура АПЛ между "канонирами" и "горожанами" закончился нулевой ничьей в их очном поединке.





К данному часу "Ливерпуль" вернул себе лидерство в турнирной таблице АПЛ, в их активе 67 очков. Далее следуют "Арсенал" (65) и "Ман Сити" (64).





Тем временем после трех недель перерыва возобновился чемпионат Казахстана среди команд Премьер-лиги. И матчи третьего тура преподнесли ряд сюрпризов. Так, дебютант КПЛ-2024 "Елимай" (Семей) переиграл на выезде титулованную "Астану" – 1:0, алматинский "Кайрат" также в гостях был сильнее чемпиона страны "Ордабасы" из Шымкента – 2:1.