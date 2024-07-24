"Реал" первым из футбольных клубов заработал миллиард евро за сезон

Самый титулованный футбольный клуб планеты – мадридский "Реал" – заработал 1 млрд евро операционных доходов за прошедший сезон. При этом чистая прибыль "Галактикос" составила 15,6 млн, сообщает Zakon.kz.

Как информируют бухгалтеры "сливочных", доходы королевского клуба в сезоне-2023/24 остановились на цифре 1,073 млрд евро, это на 27% больше, чем за прошлый отчетный период.

Благодаря такому денежному взлету "мадридцы" стали первым футбольным коллективом, кто достиг показателя операционных доходов более 1 млрд евро за финансовый год.

За этот период чистая прибыль 15-кратного победителя Лиги чемпионов составила 15,6 млн евро. Годом ранее этот показатель был на уровне 11,8 млн.

Собственный капитал "Реала" сейчас оценивается в 574,1 млн евро.

Скорее всего, перечисленные цифры возрастут уже скоро с приходом звездного француза Килиана Мбаппе.

Официальная презентация нападающего сборной Франции Мбаппе прошла 16 июля на стадионе "Сантьяго Бернабеу".