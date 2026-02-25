#Референдум-2026
Спорт

Мбаппе может пропустить матч с "Бенфикой" и еще две игры в Ла Лиге

Фото: Instagram/ReaLmadrid
Звездный форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе в связи с травмой, скорее всего, не сможет выйти на поле в ближайших трех встречах своего клуба, одна из которых состоится ближайшей ночью против португальской "Бенфики" в Лиге чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Marca, у французского нападающего сейчас небольшие проблемы с коленом, в связи с чем ему противопоказано играть в ближайшие 10-12 дней.

Накануне главный снайпер "сливочных" вынужден был досрочно закончить тренировку своей команды перед матчем с "Бенфикой".

На данный час пока нет полной гарантии, что 27-летний футболист сможет попасть в состав королевского клуба на поединок с "орлами".

Фото: Instagram/ReaLmadrid

Возможно, болельщики "Реала" не смогут увидеть своего любимца и в предстоящих встречах против "Хетафе" и "Сельты" в рамках испанского чемпионата.

Если самый титулованный клуб мира не сможет рассчитывать на своего главного снайпера, то "Бенфика" лишилась главного тренера Жозе Моуринью и ключевого игрока перед ответным матчем в Мадриде.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
