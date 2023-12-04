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Инесса Шумекова стала победителем Кубка мира по конькобежному спорту

Конькобежный спорт Золото КМ Фото: Instagram/committee_sport
Казахстанская конькобежка Инесса Шумекова стала чемпионкой второго этапа юниорского Кубка мира в Италии, завоевав золотую медаль на дистанции 1000 метров, сообщает Zakon.kz.

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Помимо "золота" Шумекова заработала также еще и серебряную медаль итальянских состязаний в забеге на 500 метров, передает пресс-служба комитета спорта и туризма МТС РК.

Конькобежный спорт Золото КМ

Фото: Instagram/committee_sport

Еще одна медаль серебряного достоинства досталась другой казахстанской конькобежке Арине Ильященко, которая заняла второе место на дистанции 1000 метров.

Хорошими результатами на этих соревнованиях также отметились еще несколько казахстанских конькобежцев. На разных дистанциях в своих возрастных группах в группе сильнейших оказались Мария Кузнецова, Кристина Шумекова, Дарья Гаврилова, Алена Лифатова, Андрей Семенов и Вадим Якубовский.

Конькобежный спорт Золото КМ

Фото: Instagram/committee_sport

Второй этап юниорского Кубка мира по конькобежному спорту проходил 2-3 декабря в итальянском городе Коллабо. В стартах приняли участие свыше 150 атлетов из более чем 20 стран мира.

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Стоит подчеркнуть, что для Инессы Шумековой это второе "золото" в начале нынешнего сезона. Неделю назад она поднималась на высшую ступень пьедестала почета в итальянском городе Базельга-ди-Пине на первом этапе Кубка мира.

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