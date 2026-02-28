#Референдум-2026
Спорт

"Кайрат" и "Тобол" встретятся в Астане 28 февраля

Кайрат - Тобол, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 06:22 Фото: Telegram/FC Kairat Almaty
В Астане сегодня состоится матч за Суперкубок Казахстана, где алматинский "Кайрат" сыграет против костанайского "Тобола", сообщает Zakon.kz.

Игра пройдет на "Астана Арене" и начнется в 17:00 по казахстанскому времени, передает агентство "Хабар". В прошлом розыгрыше Премьер-лиги "Кайрат" второй год подряд стал чемпионом. "Тобол", в свою очередь, финишировал в тройке сильнейших и завоевал Кубок Казахстана, обыграв в финале "Ордабасы" со счетом 2:0.

"Этот поединок откроет новый футбольный сезон в стране", – говорится в репортаже.

Пресс-службы клубов разместили основные тезисы предматчевой пресс-конференции в своих соцсетях. Так, тренер клуба Нурбол Жумаскалиев рассказал о недавнем присоединении к ним двух футболистов.

"Тяжело что-то сказать именно по предстоящей игре, но в любом случае Милованович и Глущенков занимались и провели с нами пару тренировок. Как говорится, ход матча покажет, но то, что они будут готовиться к игре, – это однозначно", – поделился Жумаскалиев.

Его коллега и соперник Рафаэль Уразбахтин не отрицает, что обе команды еще не в оптимальных кондициях.

"В плане подготовки, как вы знаете, бывают предварительные игры перед чемпионатом, чтобы разогреть болельщиков. Думаю, этот матч тоже будет носить такой характер. Поэтому всех поздравляю с началом сезона", – сказал Уразбахтин.

Алматинцы ждут своих фанатов на игре. Секторы для болельщиков от №1 до №7.

Фото: Instagram/f.c.kairat

А костанайские футболисты перед матчем поделились интересными историческими фактами:

  • оба клуба уже трижды поднимали Суперкубок;
  • "Тобол" – единственный клуб, который выигрывал Суперкубок за границей (матч в 2024 году проходил в Турции);
  • за победу в Суперкубке положено 40 млн тенге, финалист получит 20 млн;
  • Еркин Тапалов – единственный игрок, кто дважды подряд становился обладателем Суперкубка в составе разных клубов: 2024 – в составе "Тобола", 2025 – в составе "Кайрата";
  • это третья встреча клубов в Суперкубке. "Кайрат" еще ни разу не побеждал, а "Тобол" выигрывал дважды;
  • в составе "Тобола" играют два воспитанника "Кайрата" – Данил Устименко и Данияр Усенов;
  • за последние 10 розыгрышей Суперкубка лишь два раза побеждали обладатели Кубка страны, и оба этих клуба сыграют между собой в 2026: в 2016 – "Кайрат" и в 2024 – "Тобол".

27 февраля состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу предстоящего сезона, где чемпион страны "Кайрат" получил в соперники уральский "Жайык".

Фото Алия Абди
Алия Абди
