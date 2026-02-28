#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Спорт

Устаревшую версию гимна Казахстана включили на награждении Шумековой

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 08:08 Фото: Telegram/TeamQazaqstan
В Германии 27 февраля на церемонии награждения по итогам юниорского чемпионата мира в честь победительницы казахстанки Кристины Шумековой включили предыдущий гимн страны, сообщает Zakon.kz.

Видео распространили казахстанские Instagram-паблики. По их данным, конфуз произошел после завоевания золотой медали на дистанции 500 м, где Шумекова показала результат 38,48 секунды и обновила личный рекорд.

Как там оказалась версия устаревшего гимна, пока неизвестно. Судя по кадрам, спортсменка заметно нервничала. Данный гимн был заменен в 2006 году.

После победы на дистанции 500 м наша соотечественница стала лучшей и на дистанции 1500 м.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Казахстанская конькобежка Шумекова завоевала второе "золото" на юниорском ЧМ-2026
01:49, 28 февраля 2026
Казахстанская конькобежка Шумекова завоевала второе "золото" на юниорском ЧМ-2026
Казахстанская конькобежка Шумекова завоевала "золото" юниорского ЧМ-2026
16:44, 27 февраля 2026
Казахстанская конькобежка Шумекова завоевала "золото" юниорского ЧМ-2026
Инесса Шумекова стала победителем Кубка мира по конькобежному спорту
12:37, 04 декабря 2023
Инесса Шумекова стала победителем Кубка мира по конькобежному спорту
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
10:48, Сегодня
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
10:02, Сегодня
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
Опубликован обновлённый дизайн Суперкубка Казахстана
09:25, Сегодня
Опубликован обновлённый дизайн Суперкубка Казахстана
Главного тренера "Тобыла" поставили перед сложным выбором перед финалом Суперкубка
08:41, Сегодня
Главного тренера "Тобыла" поставили перед сложным выбором перед финалом Суперкубка
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: