Устаревшую версию гимна Казахстана включили на награждении Шумековой

В Германии 27 февраля на церемонии награждения по итогам юниорского чемпионата мира в честь победительницы казахстанки Кристины Шумековой включили предыдущий гимн страны, сообщает Zakon.kz.

Видео распространили казахстанские Instagram-паблики. По их данным, конфуз произошел после завоевания золотой медали на дистанции 500 м, где Шумекова показала результат 38,48 секунды и обновила личный рекорд.

Как там оказалась версия устаревшего гимна, пока неизвестно. Судя по кадрам, спортсменка заметно нервничала. Данный гимн был заменен в 2006 году.

После победы на дистанции 500 м наша соотечественница стала лучшей и на дистанции 1500 м.