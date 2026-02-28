#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
497.56
586.92
6.44
Спорт

Гимнасты Нариман Курбанов и Аида Бауржанова станут родителями

Гимнасты Нариман Курбанов и Аида Бауржанова станут родителями, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 12:21 Фото: instagram.com/aida_bauyrzhanova
Семья известных казахстанских гимнастов поделилась радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

Семья гимнастов из Алматы – Нариман Курбанов и Аида Бауржанова – поделилась с подписчиками радостным событием в своей жизни. Они сообщили подписчикам, что скоро станут родителями. На кадрах девушка обнажила округлившийся животик.

"В ожидании", – коротко подписала фотографии семья.

Комментаторы поспешили поздравить супругов:

  • Какие красивые, просто не оторвать глаз, желаю только счастья.
  • Будьте счастливы и здоровы, берегите друг друга.
  • Поздравляю, в семье спортсменов скоро пополнение.
  • Самая красивая пара Казахстана.

3 августа 2024 года казахстанский гимнаст Нариман Курбанов принес Казахстану историческую серебряную медаль ХХХIII летних Олимпийских игр- 2024 в Париже.

После выступления Курбанов огорчил армию поклонниц заявлением о намерении жениться. "Меня девушка уже заждалась, конечно, Аида. Я ей уже три года обещаю", – отметил он.

В сентябре 2024 года призер Олимпиады Нариман Курбанов сдержал слово и поделился кадрами со свадьбы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Играющий на комузе Димаш Кудайберген вдохновил кыргызстанцев
13:10, Сегодня
Играющий на комузе Димаш Кудайберген вдохновил кыргызстанцев
Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов огорчил своих поклонниц
04:32, 05 августа 2024
Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов огорчил своих поклонниц
Гимнаст Нариман Курбанов стал чемпионом Азии-2023
20:22, 17 июня 2023
Гимнаст Нариман Курбанов стал чемпионом Азии-2023
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский борец вышел в полуфинал престижного турнира в Тиране
16:56, Сегодня
Казахстанский борец вышел в полуфинал престижного турнира в Тиране
Казахстанский борец потерпел поражение от американца на топ-турнире в Тиране
16:14, Сегодня
Казахстанский борец потерпел поражение от американца на топ-турнире в Тиране
"Уничтожением" завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан на топ-турнире в Албании
15:30, Сегодня
"Уничтожением" завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан на топ-турнире в Албании
Лидер "Кайрата" рассказал о своих ожиданиях от матча против "Тобыла" в Суперкубке
15:25, Сегодня
Лидер "Кайрата" рассказал о своих ожиданиях от матча против "Тобыла" в Суперкубке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: