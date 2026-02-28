Гимнасты Нариман Курбанов и Аида Бауржанова станут родителями
Фото: instagram.com/aida_bauyrzhanova
Семья известных казахстанских гимнастов поделилась радостной новостью, сообщает Zakon.kz.
Семья гимнастов из Алматы – Нариман Курбанов и Аида Бауржанова – поделилась с подписчиками радостным событием в своей жизни. Они сообщили подписчикам, что скоро станут родителями. На кадрах девушка обнажила округлившийся животик.
"В ожидании", – коротко подписала фотографии семья.
Комментаторы поспешили поздравить супругов:
- Какие красивые, просто не оторвать глаз, желаю только счастья.
- Будьте счастливы и здоровы, берегите друг друга.
- Поздравляю, в семье спортсменов скоро пополнение.
- Самая красивая пара Казахстана.
3 августа 2024 года казахстанский гимнаст Нариман Курбанов принес Казахстану историческую серебряную медаль ХХХIII летних Олимпийских игр- 2024 в Париже.
После выступления Курбанов огорчил армию поклонниц заявлением о намерении жениться. "Меня девушка уже заждалась, конечно, Аида. Я ей уже три года обещаю", – отметил он.
В сентябре 2024 года призер Олимпиады Нариман Курбанов сдержал слово и поделился кадрами со свадьбы.
