Призер Олимпиады Нариман Курбанов сдержал слово и поделился кадрами со свадьбы

Нариман Курбанов, завоевавший первую в истории Казахстана медаль по спортивной гимнастике в Париже, женился. Серебряный призер Олимпиады показал снимок с торжественного мероприятия на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Согласно размещенной публикации, свадьба состоялась 14 сентября 2024 года.

"Сказал – сделал. Люблю тебя, Аида", – кратко говорится в подписки к фотографии.

Пользователи сети порадовались за спортсменов и оставили новоиспеченной семье ряд пожеланий.

Супругой Курбанова стала казахстанская гимнастка Аида Бауржанова (чемпионка Исламских игр солидарности 2021 года в вольных упражнениях). Нариман с Аидой находятся в отношениях с 2018 года.

Также несколько дней ранее немного о свадьбе рассказал и автор YouTube-канала "Алға, Петербург", блогер Иван Червинский. Он опубликовал видео с торжества.

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Напомним, что 3 августа казахстанский гимнаст Нариман Курбанов принес Казахстану историческую серебряную медаль ХХХIII летних Олимпийских игр – 2024 в Париже.

После выступления Курбанов огорчил армию поклонниц заявлением о намерении жениться. "Меня девушка уже заждалась, конечно, Аида. Я ей уже три года обещаю", – отметил он.