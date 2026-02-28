Казахстанские борчихи забрали больше всего "золота" на супертурнире в Европе

В Тиране (Албания) идет международный турнир памяти Мухамета Мало. 28 февраля, там уже завершилось противостояние женщин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, неоднократный призер чемпионатов мира из Казахстана Жамиля Бакбергенова в весовой категории до 72 кг начала выступление в группе В.

Там она разобралась с полькой Викторией Чолуй (4:3), а затем победила представительницу Турции – Бусе Джавушоглу Тосун (6:1). В 1/2 финала соперницей Жамили будет индийская борчиха Дикша Малик.

В целом, вот какого результата добилась казахстанская команда в рейтинговом суперстарте:

50 кг. Зейнеп Баянова – выиграла в схватке за золотую медаль.

– выиграла в схватке за золотую медаль. 50 кг. Марал Танирбергенова – проиграла в первой же схватке.

– проиграла в первой же схватке. 53 кг. Аяжан Маркашева – проиграла четыре схватки из четырех.

– проиграла четыре схватки из четырех. 55 кг. Лаура Альмаганбетова – выиграла в схватке за золотую медаль.

– выиграла в схватке за золотую медаль. 55 кг. Шугыла Омирбек – проиграла в первой же схватке.

– проиграла в первой же схватке. 57 кг. Нилуфар Раимова – выиграла в схватке за бронзовую медаль.

– выиграла в схватке за бронзовую медаль. 62 кг. Тыныс Дубек – проиграла в первой же схватке.

– проиграла в первой же схватке. 65 кг. Айжан Суйдуова – проиграла в схватке за бронзовую медаль.

– проиграла в схватке за бронзовую медаль. 72 кг. Жамиля Бакбергенова – выиграла в схватке за золотую медаль.

– выиграла в схватке за золотую медаль. 76 кг. Гульмарал Еркебаева – выиграла в схватке за бронзовую медаль.

Победы в пяти финалах – трех больших и двух малых – позволили нашей национальной сборной первый раз в истории выиграть медальный зачет Muhamet Malo:

1. Казахстан: "золото" – 3, "серебро" - 0, "бронза" – 2.

2. Россия: "золото" – 2, "серебро" – 2, "бронза" – 1.

3. Кыргызстан: "золото" – 1, "серебро" - 2, "бронза" – 1.

4. Украина: "золото" – 1, "серебро" – 1, "бронза" – 1.

5. США: "золото" – 1, "серебро" – 0, "бронза" – 5.

6. Норвегия, Болгария: "золото" – 1, "серебро" – 0, "бронза" – 0.

8. Индия: "золото" – 0, "серебро" – 3, "бронза" – 2.

9. Румыния, Эквадор: "золото" – 0, "серебро" - 1, "бронза" – 0.

11. Турция, Швеция: "золото" – 0, "серебро" – 0, "бронза" – 2.

13. Германия, Польша: "золото" – 0, "серебро" – 0, "бронза" – 1.

