Спорт

Финалиссима между командами Месси и Ямаля отложена

Финалиссима в Катаре, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 06:30 Фото: Instagram/leomessi
Катарская футбольная ассоциация объявила о переносе всех турниров, соревнований и матчей с 1 марта, сообщает Zakon.kz.

Финалиссима состоит из одного матча с участием действующих чемпионов Европы и Южной Америки. В этом году 27 марта на стадионе "Лусаил" в Катаре должен был состояться матч Финалиссимы между сборными Аргентины и Испании.

Фото: Telegram/Мир футбола

О своем решении приостановить проведение всех футбольных турниров и матчей, начиная с 1 марта и до дальнейшего уведомления из-за ситуации на Ближнем Востоке, федерация футбола Катара сообщила в своих соцсетях.

1 марта президент США Дональд Трамп выступил с новыми заявлениями по Ирану.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Месси не смог спасти команду от поражения в Кубке чемпионов КОНКАКАФ
15:03, 03 апреля 2025
Месси не смог спасти команду от поражения в Кубке чемпионов КОНКАКАФ
Две передачи Месси спасли его команду от поражения на старте МЛС
09:47, 23 февраля 2025
Две передачи Месси спасли его команду от поражения на старте МЛС
Месси прокомментировал поражение своей команды в плей-офф МЛС
12:01, 12 ноября 2024
Месси прокомментировал поражение своей команды в плей-офф МЛС
