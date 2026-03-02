Финалиссима между командами Месси и Ямаля отложена
Фото: Instagram/leomessi
Катарская футбольная ассоциация объявила о переносе всех турниров, соревнований и матчей с 1 марта, сообщает Zakon.kz.
Финалиссима состоит из одного матча с участием действующих чемпионов Европы и Южной Америки. В этом году 27 марта на стадионе "Лусаил" в Катаре должен был состояться матч Финалиссимы между сборными Аргентины и Испании.
Фото: Telegram/Мир футбола
О своем решении приостановить проведение всех футбольных турниров и матчей, начиная с 1 марта и до дальнейшего уведомления из-за ситуации на Ближнем Востоке, федерация футбола Катара сообщила в своих соцсетях.
1 марта президент США Дональд Трамп выступил с новыми заявлениями по Ирану.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript