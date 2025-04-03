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Спорт

Месси не смог спасти команду от поражения в Кубке чемпионов КОНКАКАФ

Футбол Поражение Кубок Чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 15:03 Фото: Instagram/intermiamicf
3 апреля американский футбольный клуб "Интер Майами" на выезде проиграл "Лос-Анджелесу" – 0:1 в рамках первого четвертьфинального матча Кубка чемпионов КОНКАКАФ, сообщает Zakon.kz.

Клубу из Флориды не смог помочь даже их лидер Лионель Месси. Аргентинец впервые в сезоне не записал на свой счет ни одного результативного действия.

Также стоит заметить, что это первое поражение "Интер Майами" в текущем сезоне под руководством еще одного знаменитого аргентинца – наставника Хавьера Маскерано.

До этого команда Месси шла на серии из девяти игр без поражений.

В прошедшем поединке Месси провел на поле весь матч, но ничем не отметился. Лионель и его партнеры не смогли поразить ворота экс-голкипера сборной Франции – Уго Льориса.

До этого аргентинская звезда отличался в шести матчах подряд. Ответная встреча с "Лос-Анджелесом" пройдет 10 апреля в Форт-Лодердейле (Майами).

Перед игрой в Кубке чемпионов для телохранителя Месси поставили новое условие в его работе.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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