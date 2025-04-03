Месси не смог спасти команду от поражения в Кубке чемпионов КОНКАКАФ
Клубу из Флориды не смог помочь даже их лидер Лионель Месси. Аргентинец впервые в сезоне не записал на свой счет ни одного результативного действия.
Также стоит заметить, что это первое поражение "Интер Майами" в текущем сезоне под руководством еще одного знаменитого аргентинца – наставника Хавьера Маскерано.
До этого команда Месси шла на серии из девяти игр без поражений.
В прошедшем поединке Месси провел на поле весь матч, но ничем не отметился. Лионель и его партнеры не смогли поразить ворота экс-голкипера сборной Франции – Уго Льориса.
До этого аргентинская звезда отличался в шести матчах подряд. Ответная встреча с "Лос-Анджелесом" пройдет 10 апреля в Форт-Лодердейле (Майами).
Перед игрой в Кубке чемпионов для телохранителя Месси поставили новое условие в его работе.