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Спорт

Две передачи Месси спасли его команду от поражения на старте МЛС

Футбол Ничья Интер Майами, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 09:47 Фото: Instagram/intermiamicf
В американской футбольной лиге МЛС стартовали игры нового сезона. В одном из этих матчей действующий чемпион турнира, клуб "Интер Майами", сумел избежать стартового поражения благодаря своему капитану Лионелю Месси, сообщает Zakon.kz.

Аргентинский нападающий оформил два ассиста и не позволил клубу из Флориды проиграть в матче-открытия сезона против "Нью-Йорк Сити".

Две точные передачи Лионеля Месси помогли хозяевам поля завершить данный поединок вничью со счетом 2:2.

Капитан "Интер Майами" помог забить голы своим напарникам в лице Томаса Авилеса и Теласко Сеговия. У гостей отличились Митя Иленич и Алонсо Мартинес.

Но стоит подчеркнуть, что команда Месси с 23-й минуты встречи играла в меньшинстве, так как Томас Авилес получил красную карточку.

Несколько дней назад "Интер Майами" гостил в Канзасе, где аргентинец забил свой 851-й карьерный гол при морозе в 15 градусов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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