"Золотой парень": Дастан Сатпаев вернулся на поле после травмы и восхитил болельщиков
Казахстанский футболист, нападающий клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев порадовал своих поклонников. Будущий игрок английского футбольного клуба "Челси" вернулся на поле после травмы в матче против "Тобола", сообщает Zakon.kz.
Соответствующими фотографиями 17-летней звезды пресс-служба алматинского ФК поделилась накануне, 1 марта 2026 года.
"Поздравляем с возвращением на поле, Дос! Мы скучали по тебе!" – написала пресс-служба ФК "Кайрат".
Под публикацией восторженные комментарии оставили поклонники Дастана:
- "Наша гордость".
- "Золотой парень".
- "Улыбка Дастана".
- "Мы очень рады за тебя!"
- "Ооо, Дастан, ты вернулся".
- "Физику хорошо набрал, молодец".
- "Из-за Дастана стала болельщицей "Кайрата".
В минувшую субботу, 28 февраля, "Кайрат" встретился с костанайским "Тоболом" в борьбе за Суперкубок Казахстана. Сатпаев вышел на замену и отметился забитым 11-метровым в серии послематчевых пенальти. Но это не помогло "Кайрату", и обладателем Суперкубка стал "Тобол". Матч завершился со счетом 2:2, но в послематчевой серии точнее оказались футболисты из Костаная – 5:4.
Ранее сообщалось, что Дастан Сатпаев узнал новый номер в наступающий сезон.
