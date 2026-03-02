#Референдум-2026
Спорт

"Золотой парень": Дастан Сатпаев вернулся на поле после травмы и восхитил болельщиков

футболист Дастан Сатпаев, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 14:10 Фото: Instagram/f.c.kairat
Казахстанский футболист, нападающий клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев порадовал своих поклонников. Будущий игрок английского футбольного клуба "Челси" вернулся на поле после травмы в матче против "Тобола", сообщает Zakon.kz.

Соответствующими фотографиями 17-летней звезды пресс-служба алматинского ФК поделилась накануне, 1 марта 2026 года.

"Поздравляем с возвращением на поле, Дос! Мы скучали по тебе!" – написала пресс-служба ФК "Кайрат".

Под публикацией восторженные комментарии оставили поклонники Дастана:

  • "Наша гордость".
  • "Золотой парень".
  • "Улыбка Дастана".
  • "Мы очень рады за тебя!"
  • "Ооо, Дастан, ты вернулся".
  • "Физику хорошо набрал, молодец".
  • "Из-за Дастана стала болельщицей "Кайрата".

В минувшую субботу, 28 февраля, "Кайрат" встретился с костанайским "Тоболом" в борьбе за Суперкубок Казахстана. Сатпаев вышел на замену и отметился забитым 11-метровым в серии послематчевых пенальти. Но это не помогло "Кайрату", и обладателем Суперкубка стал "Тобол". Матч завершился со счетом 2:2, но в послематчевой серии точнее оказались футболисты из Костаная – 5:4.

, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 14:10
ФК "Кайрат" узнал первого соперника по Кубку Казахстана-2026

Ранее сообщалось, что Дастан Сатпаев узнал новый номер в наступающий сезон.

