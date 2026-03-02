"Золотой парень": Дастан Сатпаев вернулся на поле после травмы и восхитил болельщиков

Казахстанский футболист, нападающий клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев порадовал своих поклонников. Будущий игрок английского футбольного клуба "Челси" вернулся на поле после травмы в матче против "Тобола", сообщает Zakon.kz.

Соответствующими фотографиями 17-летней звезды пресс-служба алматинского ФК поделилась накануне, 1 марта 2026 года.

"Поздравляем с возвращением на поле, Дос! Мы скучали по тебе!" – написала пресс-служба ФК "Кайрат".

Под публикацией восторженные комментарии оставили поклонники Дастана:

"Наша гордость".

"Золотой парень".

"Улыбка Дастана".

"Мы очень рады за тебя!"

"Ооо, Дастан, ты вернулся".

"Физику хорошо набрал, молодец".

"Из-за Дастана стала болельщицей "Кайрата".

В минувшую субботу, 28 февраля, "Кайрат" встретился с костанайским "Тоболом" в борьбе за Суперкубок Казахстана. Сатпаев вышел на замену и отметился забитым 11-метровым в серии послематчевых пенальти. Но это не помогло "Кайрату", и обладателем Суперкубка стал "Тобол". Матч завершился со счетом 2:2, но в послематчевой серии точнее оказались футболисты из Костаная – 5:4.

Ранее сообщалось, что Дастан Сатпаев узнал новый номер в наступающий сезон.