Алия Юсупова подвела спортивные итоги 2025 года

Участница двух летних Олимпиад – в Афинах и Пекине Алия Юсупова рассказала о достижениях Национальной федерации гимнастики Казахстана в ушедшем году, сообщает Zakon.kz.

Со слов Юсуповой на ее странице в Instagram, 2025 год стал для Национальной федерации гимнастики Казахстана годом высоких достижений, важных медалей и стратегических решений для устойчивого развития всех дисциплин.

К примеру, в спортивной гимнастике удалось выиграть 10 золотых медалей на этапах Кубка мира. Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов – в числе лидеров мирового рейтинга в упражнениях на коне. Милад Карими – победитель Кубка мира в вольных упражнениях и на перекладине. Бронзовые медали командного первенства чемпионата Азии и выход в финалы чемпионата мира подтвердили высокий уровень и конкурентоспособность сборной.

"Весомый итог сезона", – подчеркнула Алия Юсупова.

В художественной гимнастике историческим успехом года она назвала выступление Акмарал Ерекешевой, которая стала чемпионкой мира среди юниоров, завоевав три медали.

"Медали этапов Кубка мира и чемпионата Азии, стабильные результаты в индивидуальных и групповых упражнениях укрепили позиции Казахстана на международной арене", – говорится в публикации.

Далее она отметила финал Всемирных игр и золото чемпионата Азии в спортивной акробатике. В батутной гимнастике – первое место в мировом рейтинге синхронных прыжков у пары Даниил Мусабаев / Никита Тумаков, а также призовые позиции у других казахстанских дуэтов.

Юсупова затронула внимание на развитие судейского корпуса и образовательных программ в 2025 году, а также выразила благодарность спонсорам.

"Впереди – Азиатские игры, ключевой старт следующего сезона. Команда Казахстана продолжает планомерную работу и движение к новым вершинам", – подытожила свой отчет Алия Юсупова.

