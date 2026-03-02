#Референдум-2026
#Казахмыс
Спорт

Триумф Казахстана в Болгарии: 11 медалей завоевали таэквондисты на престижном турнире

международный турнир по таэквондо в Болгарии, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 18:52 Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана по таэквондо завоевала 11 медалей на международном турнире Bulgaria Open-2026, прошедшем в Софии (Болгария), сообщает Zakon.kz.

Обладателями "золота" стали Еркебулан Енсегенов (до 54 кг), Тогжан Казнабек (до 57 кг), Жавохирхон Исламов (до 58 кг), Эльдар Биримбай (до 74 кг), Батырхан Толеугали (до 80 кг).

В весовой категории свыше 87 кг Бейбарыс Каблан завершил турнир с серебряной медалью.

Бронзовыми призерами стали Айдана Кумартаева (до 46 кг), Жанель Султангалиева (до 46 кг), Нодира Ахмедова (до 49 кг), Жазира Иссина (до 57 кг), Батырхан Кусетов (до 80 кг).

Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете. Первое место заняла Россия, третьей стала Иордания.

Ранее молодежная сборная РК стала третьей на ЧМ по таэквондо в Кении.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
