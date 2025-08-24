Казахстанка завоевала "бронзу" на турнире по настольному теннису в Болгарии
Представительница команды Казахстана по настольному теннису Зауреш Акашева завоевала бронзовую медаль на турнире WTT Feeder Panagyurishte в Пангарюште (Болгария), сообщает Zakon.kz.
По ходу турнира Акашева победила Мириам Карновале (Италия) 3:1, Доминику Вильчкову (Словакия) 3:0, Шима Сафаэи (Иран) 3:2.
В пассиве у спортсменки поражение от Анастасии Димитренко (Украина) 1:3. В итоге Зауреш заняла третье место.
Среди казахстанцев, участвовавших в турнире, до четвертьфинала добрались:
- Жанерке Кошкумбаева (личный разряд),
- Владислав Захаров/Дайто Оно (Казахстан/Япония, парный разряд),
- Зауреш Акашева/Сарвиноз Миркадирова (парный разряд),
- Жанерке Кошкумбаева/Элина Рахими (Казахстан/Иран, парный разряд),
- Искендер Харки/Сарвиноз Миркадирова (смешанный разряд).
Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко стал абсолютным чемпионом Казахстана по настольному теннису.
