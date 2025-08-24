#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанка завоевала "бронзу" на турнире по настольному теннису в Болгарии

Зауреш Акашева завоевала бронзовую медаль на турнире в Болгарии, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 21:01 Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по настольному теннису Зауреш Акашева завоевала бронзовую медаль на турнире WTT Feeder Panagyurishte в Пангарюште (Болгария), сообщает Zakon.kz.

По ходу турнира Акашева победила Мириам Карновале (Италия) 3:1, Доминику Вильчкову (Словакия) 3:0, Шима Сафаэи (Иран) 3:2.

В пассиве у спортсменки поражение от Анастасии Димитренко (Украина) 1:3. В итоге Зауреш заняла третье место.

Среди казахстанцев, участвовавших в турнире, до четвертьфинала добрались:

  • Жанерке Кошкумбаева (личный разряд),
  • Владислав Захаров/Дайто Оно (Казахстан/Япония, парный разряд),
  • Зауреш Акашева/Сарвиноз Миркадирова (парный разряд),
  • Жанерке Кошкумбаева/Элина Рахими (Казахстан/Иран, парный разряд),
  • Искендер Харки/Сарвиноз Миркадирова (смешанный разряд).

Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко стал абсолютным чемпионом Казахстана по настольному теннису.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Ошибка в тексте: