Казахстанка завоевала "бронзу" на турнире по настольному теннису в Болгарии

Представительница команды Казахстана по настольному теннису Зауреш Акашева завоевала бронзовую медаль на турнире WTT Feeder Panagyurishte в Пангарюште (Болгария), сообщает Zakon.kz.

По ходу турнира Акашева победила Мириам Карновале (Италия) 3:1, Доминику Вильчкову (Словакия) 3:0, Шима Сафаэи (Иран) 3:2.

В пассиве у спортсменки поражение от Анастасии Димитренко (Украина) 1:3. В итоге Зауреш заняла третье место.

Среди казахстанцев, участвовавших в турнире, до четвертьфинала добрались:

Жанерке Кошкумбаева (личный разряд),

Владислав Захаров/Дайто Оно (Казахстан/Япония, парный разряд),

Зауреш Акашева/Сарвиноз Миркадирова (парный разряд),

Жанерке Кошкумбаева/Элина Рахими (Казахстан/Иран, парный разряд),

Искендер Харки/Сарвиноз Миркадирова (смешанный разряд).

Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко стал абсолютным чемпионом Казахстана по настольному теннису.