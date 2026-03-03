Рыбакину включили в число фаворитов турнира в США

18-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" Мартина Навратилова рассказала, кого из теннисисток считает главными фаворитами турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, по ее словам, наивысшие шансы на победу в женском одиночном разряде имеют Арина Соболенко из Беларуси и казахстанка Елена Рыбакина.

"Все равно стоит выбрать Соболенко – у нее есть оружие для игры. Если Рыбакина полностью здорова, то сейчас это две явные фаворитки. Они могут приблизиться к уровню Янника Синнера и Карлоса Алькараса, если продолжат так же, если только Кори Гауфф не найдет решения, а Швёнтек не вернет свою магию. Полагаю, Арина будет играть с настроем на реванш. Зная ее, думаю, Соболенко надеется встретиться с Рыбакиной по ходу турнира".

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 4 по 15 марта. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева.

