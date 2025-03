Подарок к 8 марта: Рыбакина с победы стартовала на турнире в США

Казахстанской теннисистке противостояла нидерландка Сюзан Ламенс, которая занимает 64-е место в мировом рейтинге. Матч продлился два сета и завершился победой Рыбакиной со счетом 6:3, 6:3. Соперницы провели на корте 85 минут.

Total focus 👊 Elena Rybakina puts on a clinical showing and defeats Lamens 6-3, 6-3 to kick off her journey in Indian Wells. #TennisParadise pic.twitter.com/dchGLRZU6o

В третьем круге Рыбакина встретится с победительницей матча между румынкой Ириной-Камелией Бегу и британкой Кэти Бултер.

Rybakina after beating Suzan Lamens at Indian Wells



"What do you do to enjoy life outside of tennis?"



Elena: "I like some fun stuff. I like rollercoasters. I like the adrenaline. Generally, I’m pretty calm… and outside of the court too" 😂🎢



pic.twitter.com/fIekDzaO0B