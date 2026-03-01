"Долетел": Александр Бублик описал перелет в Лос-Анджелес из Дубая

Десятая ракетка мира из Казахстана Александр Бублик прилетел в США на американскую серию турниров из ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

Теннисист отправился из Дубая в Лос-Анджелес перед началом военной операции США и Израиля против Ирана.

"Долетели, все ок", – отписался Александр Бублик в Telegram-канале.

Полет казахстанца прошел на фоне того, что власти ОАЭ временно закрыли воздушное пространство на фоне обмена ударами Ирана, Израиля и США. Но это случилось после вылета казахстанского теннисиста из страны.

"Цените моменты, будьте рядом с близкими как можно больше", – добавил спортсмен.

Ранее стало известно, что башня-парус "Бурдж-эль-Араб" в Дубае пострадала при атаке Ирана.