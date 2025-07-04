Елену Рыбакину считают фавориткой "Уимблдона"-2025

18-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова назвала казахстанскую теннисистку Елену Рыбакиной фаворитом в борьбе за победу на "Уимблдоне"-2025, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, спортсменка считает, что "даже если вы не следите за турнирной сеткой, вы в любом случае знаете, находитесь ли вы в верхней или нижней половине в зависимости от времени вашего выхода на корт.

"Так что все эти теннисистки понимают, что вторая, третья, четвертая и пятая сеяные уже выбыли. Они осознают, что перед ними открылись огромные возможности, – говорит Навратилова.

В сетке образовалась дыра. Вся нижняя половина теперь совершенно открыта.

По-моему, сейчас фаворит – Рыбакина, хоть она и всего лишь 11-я сеяная. У нее здесь в прошлом были лучшие результаты, – приводит слова Навратиловой We love tennis.

Ранее казахстанка завоевала первую медаль на Чемпионате Азии по тяжелой атлетике.