Юные спортсмены со всей страны встретились на инклюзивных играх "Жұлдызай"

В конце февраля в Астане состоялись Зимние национальные инклюзивные игры "Жұлдызай". Уникальный спортивный проект проводится уже десятый год и направлен на развитие адаптивного спорта и расширение возможностей для социальной интеграции особенных детей.

Игры собрали 225 участников из 12 регионов Казахстана, включая 136 юных спортсменов в возрасте от 10 до 16 лет. Соревнования прошли по трем дисциплинам: лыжные гонки, конькобежный спорт и парахоккей. Спортивные площадки разместились на Лыжероллерной трассе Центрального парка и в Ледовом дворце "Тарлан".

Ученица 10 класса из Астаны Анастасия назвала свое участие в играх ценным опытом:

"Мне очень нравится кататься на коньках. Перед стартом было волнительно, но я выступила успешно и заняла призовое место. Спасибо организаторам за возможность участвовать".