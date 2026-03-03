#Референдум-2026
Спорт

Юные спортсмены со всей страны встретились на инклюзивных играх "Жұлдызай"

Инклюзивные игры Жұлдызай, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 13:50 Фото: "Жұлдызай"
В конце февраля в Астане состоялись Зимние национальные инклюзивные игры "Жұлдызай". Уникальный спортивный проект проводится уже десятый год и направлен на развитие адаптивного спорта и расширение возможностей для социальной интеграции особенных детей.

Игры собрали 225 участников из 12 регионов Казахстана, включая 136 юных спортсменов в возрасте от 10 до 16 лет. Соревнования прошли по трем дисциплинам: лыжные гонки, конькобежный спорт и парахоккей. Спортивные площадки разместились на Лыжероллерной трассе Центрального парка и в Ледовом дворце "Тарлан".

Ученица 10 класса из Астаны Анастасия назвала свое участие в играх ценным опытом:

"Мне очень нравится кататься на коньках. Перед стартом было волнительно, но я выступила успешно и заняла призовое место. Спасибо организаторам за возможность участвовать".

Фото: "Жұлдызай"

Главный судья соревнований Маргулан Қияқов подчеркнул высокий уровень подготовки участников:
"Все команды показали достойные результаты. Соревнования являются площадкой, где каждый ребенок может показать свой потенциал. Оценивать детей было непросто, но судьи дали справедливую оценку".

По итогам командного зачета лидером стала сборная Восточно-Казахстанской области, завоевавшая золотые медали в лыжных гонках и конькобежном спорте. Серебряным призером в обеих дисциплинах стала команда Акмолинской области. Бронзовые медали в лыжных гонках получила сборная Астаны, а в конькобежном спорте третье место заняла Карагандинская область.

Фото: "Жұлдызай"

При этом организаторы отмечают, что вне зависимости от результатов все участники уже являются победителями, поскольку главным достижением было преодоление себя.

Руководитель проекта Алмагуль Салимбаева отметила значение игр:

"Каждый ребенок для нас – уже победитель. Мы видим, как спорт раскрывает потенциал детей, укрепляет их уверенность и объединяет регионы вокруг идеи равных возможностей. Для нас важно, чтобы Зимние национальные инклюзивные игры "Жұлдызай" становились точкой роста для участников".

Фото: "Жұлдызай"

Игры "Жұлдызай" доказали: спорт не знает границ, а поддержка и вера в возможности каждого ребенка открывают путь к большим победам – как на спортивной арене, так и в жизни.

Помимо зимних дисциплин, в рамках проекта "Жұлдызай" проводятся соревнования по настольному теннису, легкой атлетике, мини-футболу, шоудауну, а также национальным видам спорта – бестас, асық ату и тоғызқұмалақ.

Поддержка инклюзивного спорта является частью системной социальной деятельности BI Group. В прошлом году в ходе реализации акции "30 добрых дел" компания направила 12,28 млрд тенге на благотворительные и общественные инициативы по всей стране. Существенную роль в этой работе играет корпоративный фонд "Жұлдызай", в том числе его проект Mumkindik, благодаря которому профинансировано 325 высокотехнологичных операций для детей.

Фото: "Жұлдызай"

Айсулу Омарова
Читайте также
В Астане прошли Национальные инклюзивные игры "Жұлдызай"
11:52, 06 октября 2025
В Астане прошли Национальные инклюзивные игры "Жұлдызай"
Астана примет Национальные инклюзивные игры "Жұлдызай-2024"
11:00, 19 сентября 2024
Астана примет Национальные инклюзивные игры "Жұлдызай-2024"
Подготовка к Гала-концерту юбилейного Фестиваля "Жұлдызай" вышла на финальный этап
10:39, 28 мая 2025
Подготовка к Гала-концерту юбилейного Фестиваля "Жұлдызай" вышла на финальный этап
