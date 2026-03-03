#Референдум-2026
Спорт

"Атлетико" не пустил "Барсу" в финал Кубка Испании

Барселона - Атлетико, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 03:15 Фото: X/atletienglish
3 марта в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу "Барселона" сыграла на своем поле с "Атлетико", сообщает Zakon.kz.

На стадионе "Камп Ноу" "Барса" выиграла со счетом 3:0, но этого не хватило для камбэка. В финал Кубка Испании промчался "Атлетико", выигравший 4:0 в первом матче.

Фото: Telegram/Foot Football

"Вообще не стыдно, что проиграли. Все выложились на 101%, просто не повезло", – поддержали любимчиков фанаты "Барсы".

Ямаль также не встретится с Месси в Катаре 27 марта.

