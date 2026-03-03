"Атлетико" не пустил "Барсу" в финал Кубка Испании
Фото: X/atletienglish
3 марта в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу "Барселона" сыграла на своем поле с "Атлетико", сообщает Zakon.kz.
На стадионе "Камп Ноу" "Барса" выиграла со счетом 3:0, но этого не хватило для камбэка. В финал Кубка Испании промчался "Атлетико", выигравший 4:0 в первом матче.
Фото: Telegram/Foot Football
"Вообще не стыдно, что проиграли. Все выложились на 101%, просто не повезло", – поддержали любимчиков фанаты "Барсы".
Ямаль также не встретится с Месси в Катаре 27 марта.
