"Атлетико" не пустил "Барсу" в финал Кубка Испании

3 марта в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу "Барселона" сыграла на своем поле с "Атлетико", сообщает Zakon.kz.

На стадионе "Камп Ноу" "Барса" выиграла со счетом 3:0, но этого не хватило для камбэка. В финал Кубка Испании промчался "Атлетико", выигравший 4:0 в первом матче.

Фото: Telegram/Foot Football

"Вообще не стыдно, что проиграли. Все выложились на 101%, просто не повезло", – поддержали любимчиков фанаты "Барсы".

Ямаль также не встретится с Месси в Катаре 27 марта.