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Спорт

"Барселона" обыграла "Атлетико" и сразится с "Реалом" в финале Кубка Испании

Футбол Финал Реал, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 11:06 Фото: Instagram/fcbarcelona
Каталонский футбольный коллектив "Барселона" пробился в финал Кубка Испании, обыграв мадридский "Атлетико" в ответном полуфинальном поединке – 1:0. Теперь "блауграна" в матче за главный трофей турнира встретится со своим извечным соперником – "Реалом", сообщает Zakon.kz.

В ответном гостевом матче 1/2 финала Кубка Испании победный гол за "сине-гранатовых" забил Ферран Торрес, который отличился на 27-й минуте. Ранее, в первой игре этих команд была зафиксирована боевая ничья – 4:4. 

Таким образом, "Барселона" завоевала путевку в финал данных соревнований, где его ждет королевский клуб.

"Счастлив и горжусь командой, великолепно потрудились в обоих матчах. В футболе ситуация меняется быстро, добились значительного прогресса. Ценим это, но не нужно чувствовать себя фаворитами. Я смотрю только на следующую игру и так происходит каждую неделю. Перед каждым матчем у нас есть три дня и нам надо добиться возвращения футболистов в строй. Каждая тренировка – это почти как восстановительное занятие".Главный тренер "Барселоны" Х.Д.Флик

Команда Ханси Флика обновила рекорд по выходам в финал Кубка Испании. Будущий матч будет для них 43-м экзаменом в истории этого турнира. 

"Каталонцы" 31 раз брали Кубок Испании и 11 раз терпели неудачу в решающем поединке.

Очередное "Эль-класико" между "Барсой" и "Реалом" пройдет 26 апреля на стадионе "Ла Картуха".

В текущем сезоне испанские гранды играли между собой дважды и оба раза успех праздновали "сине-гранатовые".

В первом круге Ла Лиги "блауграна" была сильнее "сливочных" со счетом 4:0, а в финале Суперкубка Испании – 5:2.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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