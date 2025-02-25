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Спорт

"Барселона" и "Атлетико" сыграли в полуфинале Кубка Испании

Барселона и Атлетико в Кубке Испании, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 03:31 Фото: Instagram/fcbarcelona
В ночь на 26 февраля на стадионе "Олимпик Льюис Компанис" в Барселоне завершился первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами "Барселона" и "Атлетико", сообщает Zakon.kz.

Уже на первой минуте игры, счет во встрече открыл нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес. На шестой минуте нападающий "матрасников" Антуан Гризманн укрепил их преимущество. На 19-й минуте полузащитник Педри сократил отставание сине-гранатовых. На 21-й минуте защитник "Барселоны" Пау Кубарси восстановил равновесие.

На 41-й минуте защитник Иньиго Мартинес вывел каталонский клуб вперед. И со счетом 3:2 команды удалились на перерыв.

Во втором тайме вышедший на замену лучший бомбардир сине-гранатовых в текущем сезоне Роберт Левандовски упрочил преимущество хозяев, отличившись с паса 17-летнего вингера Ламина Ямаля. К концу встречи хавбек Маркос Льоренте отыграл один мяч "матрасников".

В компенсированное ко второму тайму время норвежский форвард Александр Сёрлот сравнял счет в матче, установив окончательный результат. Ассистировал ему Самуэл Лино. Оба вышли на поле во втором тайме со скамейки запасных.

Напряженная игра завершилась со счетом 4:4. Ответный поединок состоится 2 апреля в Мадриде на стадионе "Метрополитано".

А первый финальный матч кубка OFI по футболу в Уругвае, где встречались любительские клубы "Пайсанду" и "Сориано", закончился серьезным скандалом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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