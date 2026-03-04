Казахстанcкие футболистки разгромили соперниц из Армении

3 марта в Астане прошел матч первого тура лигового этапа европейской квалификации чемпионата мира 2027 года среди женщин между сборными Казахстана и Армении, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоялась в рамках отбора к ЧМ-2027 и завершилась в пользу казахстанок. Игра в Астане стала стартовой для обеих команд в текущем цикле.

Фото: Telegram/Match KZ

Победными голами отметились Александра Бурова, Бибигуль Нурушева и Анелия Мамырова. Следующий матч спортсменкам предстоит провести 7 марта против Беларуси. Федерация футбола Армении разместила полное видео матча на своем YouTube-канале.

Матчи европейской квалификации завершатся в декабре 2026 года.

На Кубке Азии в Австралии женская сборная Ирана по футболу проиграла соперницам из Южной Кореи с таким же счетом.