#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.09
577.34
6.41
Спорт

Казахстанcкие футболистки разгромили соперниц из Армении

Казахстан - Армения, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 06:14 Фото: Instagram/kff_women
3 марта в Астане прошел матч первого тура лигового этапа европейской квалификации чемпионата мира 2027 года среди женщин между сборными Казахстана и Армении, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоялась в рамках отбора к ЧМ-2027 и завершилась в пользу казахстанок. Игра в Астане стала стартовой для обеих команд в текущем цикле.

Фото: Telegram/Match KZ

Победными голами отметились Александра Бурова, Бибигуль Нурушева и Анелия Мамырова. Следующий матч спортсменкам предстоит провести 7 марта против Беларуси. Федерация футбола Армении разместила полное видео матча на своем YouTube-канале.

Матчи европейской квалификации завершатся в декабре 2026 года.

На Кубке Азии в Австралии женская сборная Ирана по футболу проиграла соперницам из Южной Кореи с таким же счетом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Юные казахстанские хоккеисты разгромили соперников на старте ЧМ
08:03, 24 апреля 2023
Юные казахстанские хоккеисты разгромили соперников на старте ЧМ
Футболистки сборной США установили рекорд мировых первенств
15:55, 27 июля 2023
Футболистки сборной США установили рекорд мировых первенств
Казахстан – Лихтенштейн: победа казахстанцев в отборе на ЧМ-2026
02:38, 26 марта 2025
Казахстан – Лихтенштейн: победа казахстанцев в отборе на ЧМ-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские боксёры ухудшили свои позиции в рейтинге WBA
06:20, Сегодня
Казахстанские боксёры ухудшили свои позиции в рейтинге WBA
Капитан "Кайрата" и сборной Беларуси получил травму
05:48, Сегодня
Капитан "Кайрата" и сборной Беларуси получил травму
Главный тренер "Хартса" ответил, почему Чесноков не вышел в старте на матч против "Абердина"
05:20, Сегодня
Главный тренер "Хартса" ответил, почему Чесноков не вышел в старте на матч против "Абердина"
Циципас высказался о работе с бывшим тренером Рыбакиной: Понял, что между нами нет "химии"
04:47, 04 марта 2026
Циципас высказался о работе с бывшим тренером Рыбакиной: Понял, что между нами нет "химии"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: