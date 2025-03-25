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Спорт

Казахстан – Лихтенштейн: победа казахстанцев в отборе на ЧМ-2026

Казахстан-Лихтенштейн, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 02:38 Фото: Instagram/kff_team
В ночь на 26 марта сборные Казахстана и Лихтенштейна по футболу провели второй матч в квалификации чемпионата мира 2026 года сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла в столице Лихтенштейна на стадионе "Райнпарк" в Вадуце и завершилась со счетом 2:0 в пользу Казахстана.

Открыл счет в конце первого тайма Максим Самородов. Это его четвертый гол за сборную Казахстана.

Затем в компенсированное время первого тайма забил 34-летний Александр Марочкин. Это его 51-й матч за сборную Казахстана и первый гол.

В основе национальной сборной Казахстана дебютировал 16-летний нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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